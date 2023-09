Ang Fortnite Boss na si Donald Mustard ay Nag-anunsyo ng Pagreretiro Pagkatapos ng 25 Taon sa Industriya ng Mga Laro

By

Si Donald Mustard, ang punong creative officer sa Epic Games at ang utak sa likod ng pandaigdigang gaming phenomenon na Fortnite, ay nag-anunsyo ng kanyang pagreretiro pagkatapos ng isang tanyag na 25-taong karera sa industriya ng mga laro. Unang nakilala si Mustard nang itatag niya ang Chair Entertainment noong 2005, ang studio sa likod ng mga hit na laro tulad ng Shadow Complex at Infinity Blade. Noong 2008, nakuha ng Epic Games ang Chair, at kalaunan ay tumaas si Mustard sa posisyon ng punong creative officer noong 2016.

Sa isang pahayag na ibinahagi sa social media, ipinahayag ni Mustard ang kanyang pasasalamat para sa hindi kapani-paniwalang paglalakbay na naranasan niya sa kanyang karera. Pinasalamatan niya ang kanyang mga kasamahan at CEO ng Epic Games na si Tim Sweeney para sa kanilang suporta at pakikipagtulungan. Naisip ni Mustard ang iba't ibang tagumpay na kanyang nakamit, mula sa paglikha ng mga laro tulad ng Advent Rising at Undertow, hanggang sa pagiging bahagi ng koponan na humubog sa tagumpay ng Fortnite.

Habang nagpaalam si Mustard sa kanyang tungkulin sa Epic Games, ipinahayag niya ang pagmamalaki sa kakayahan ng kumpanya na magdala ng kagalakan at kasiyahan sa komunidad ng Fortnite. Binanggit niya ang mga iconic na sandali tulad ng paglulunsad ng Battle Bus, ang pagbukas ng langit sa pamamagitan ng rocket, at pagsasayaw kasama ang mga kaibigan pagkatapos ng Victory Royale. Tiniyak ni Mustard sa mga tagahanga na ang kinabukasan ng Fortnite ay nasa mabuting mga kamay at tinukso na ang mga koponan ay nagtatrabaho sa "malalaki, nakakataba, mga kamangha-manghang bagay."

Pagkatapos ng pagreretiro, inaasahan ni Mustard na gumugol ng kalidad ng oras kasama ang kanyang asawa at pamilya. Nagpahayag siya ng pananabik tungkol sa patuloy na pagiging isang manlalaro at tinatamasa ang kinabukasan ng Fortnite kasama ang komunidad na tinulungan niyang likhain.

