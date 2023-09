Ipinapakilala ang Xbox Mastercard: Makakuha ng Mga Puntos para sa Iyong Karanasan sa Paglalaro

By

Inihayag ng Microsoft ang pinakabagong handog nito para sa mga manlalaro: ang Xbox Mastercard. Ang bagong credit card na ito ay nagbibigay-daan sa mga cardmember na makakuha ng mga puntos sa kanilang mga pagbili, na maaaring i-redeem para sa mga laro at add-on sa Microsoft Store. Ang card sa simula ay magagamit ng eksklusibo para sa mga miyembro ng Xbox Insider Program sa US, simula sa Setyembre 21, bago maging accessible sa lahat ng gumagamit ng Xbox na nakabase sa US sa susunod na taon.

Ang Xbox Mastercard ay resulta ng pakikipagsosyo sa pagitan ng Microsoft at Barclays. Gaya ng inaasahan, nilalayon ng card na hikayatin ang mga user na bumili ng nilalaman ng Xbox. Para sa bawat dolyar na ginagastos sa pang-araw-araw na pagbili, ang mga cardholder ay makakatanggap ng isang reward point. Gayunpaman, tumataas ang rate ng reward point sa limang puntos bawat dolyar na ginagastos sa Microsoft Store. Bukod pa rito, ang mga pagbili na ginawa sa pamamagitan ng mga piling serbisyo ng streaming at kainan, gaya ng Netflix, DoorDash, at Grubhub, ay kikita ng tatlong puntos bawat dolyar.

Ang bawat reward point ay nagkakahalaga ng isang sentimo kapag na-redeem para sa mga laro at add-on sa Xbox. Nangangahulugan ito na kung gumastos ka ng $1,000 sa mga karaniwang pagbili gamit ang card, makakakuha ka ng katumbas ng $10 na halaga ng mga puntos na gagamitin sa mga bagong laro. Magiging available ang card sa limang magkakaibang disenyo, at maaaring i-personalize ito ng mga user gamit ang kanilang Xbox Gamertag.

Sa mga tuntunin ng functionality, sinusuportahan ng Xbox Mastercard ang mga contactless na pagbabayad at mga digital wallet. Ang mga cardholder ay magkakaroon din ng access sa kanilang FICO credit score nang libre. Ang annual percentage rate (APR) ng card ay maaaring mula 20.99% hanggang 31.99%, depende sa mga resulta ng isang credit check.

Upang akitin ang mga user na mag-sign up at gamitin ang card, nag-aalok ang Microsoft ng ilang karagdagang perks. Ang mga cardholder ay makakatanggap ng bonus na 5,000 card point (katumbas ng $50) pagkatapos gawin ang kanilang unang pagbili. Higit pa rito, tatangkilikin ng mga miyembro ang tatlong buwan ng Xbox Game Pass Ultimate nang libre pagkatapos gamitin ang Mastercard sa unang pagkakataon. Maaaring ilipat ang subscription na ito sa isang kaibigan kung subscriber na ang cardholder.

Sa pangkalahatan, ang Xbox Mastercard ay naglalayong pagandahin ang karanasan sa paglalaro para sa mga gumagamit ng Xbox sa pamamagitan ng paggantimpala sa kanila para sa kanilang mga pagbili. Sa kaakit-akit nitong reward point system at mga eksklusibong bonus, ang credit card na ito ay siguradong maaakit sa mga masugid na manlalaro.

