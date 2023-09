Magagamit na ng mga Ford F-150 Lightning Driver ang Apple Maps para sa EV Navigation

By

May opsyon na ngayon ang mga may-ari ng Ford F-150 Lightning electric truck na mag-navigate gamit ang Apple Maps at makatanggap ng patnubay kung saan magcha-charge sa daan. Ang tampok na ito ay isiniwalat kamakailan sa isang komunikasyon na ipinadala ng mga dealers ng Ford, na nagsasaad na ang lahat ng may-ari ng Lightning ay magkakaroon ng access sa tampok na Apple Maps. Gayunpaman, nangangailangan ito ng Apple iOS 15.4 o mas bago at Ford Power-Up 6.3.0 o mas mataas.

Bagama't hindi bago sa mga Ford EV ang gabay ng Apple Maps EV, ito ay una para sa modelong F-150 Lightning. Dati, available ito sa Ford Mustang Mach-E, na sumasaklaw sa mga modelo mula 2022 at 2023, pati na rin sa ilang mas lumang modelo depende sa bersyon ng software ng infotainment system.

Ipinaliwanag ng Ford na ang Apple Maps ay gumagamit ng data ng iPhone upang basahin ang impormasyon ng sasakyan at baterya kapag nakakonekta sa CarPlay, pagdaragdag ng mga charger sa biyahe kung kinakailangan. Hindi pa nasubok ng Green Car Reports ang pag-charge-stop functionality ng Apple Maps kumpara sa mga native na navigation feature ng Ford at sa BlueOval charging network.

Ang iba pang mga automaker, tulad ng Porsche, ay nagsama ng Apple Maps sa kanilang mga EV upang subaybayan ang paggamit ng enerhiya at iakma ang mga ruta batay sa mga pagbabago sa elevation at iba pang mga kadahilanan. Ang BMW ang unang brand na nagpagana ng feature na ito sa isang US-market EV, ang 2022 BMW i4.

Kasama rin sa Google ang mga electric car charger sa navigation system nito, na nag-aalok ng state-of-charge at range na mga pagtatantya para sa mga piling modelo ng EV. Itinatampok ng Ford na ang native navigation system nito ay nagbibigay ng mga karagdagang feature na hindi inaalok sa pamamagitan ng Apple Maps, tulad ng availability ng charging station, mga detalye ng pagbabayad na naka-link sa isang natatanging identifier ng sasakyan, at impormasyon sa BlueOval charge network ng Ford.

Bilang karagdagan sa pagsasama ng Apple Maps, ipinakilala ng Ford ang tampok na Charge Assist na nagbibigay-daan sa mga driver na maghanap, magsimula, at magbayad para sa mga pampublikong istasyon ng pagsingil gamit ang screen ng infotainment system. Inaalis nito ang pangangailangan para sa mga hiwalay na app tulad ng FordPass o app ng network ng pagsingil.

Sa pangkalahatan, pinalalawak ng Ford ang mga kakayahan ng F-150 Lightning upang makapagbigay ng tuluy-tuloy at maginhawang karanasan para sa mga driver ng EV, mas gusto man nilang gamitin ang Apple Maps o ang native navigation system ng Ford.

