WWOO-LD Boston na Maging Unang US 5G OTA TV Broadcaster

Nakatakdang gumawa ng kasaysayan ang WWOO-LD Boston bilang ang unang US broadcaster na nag-aalok ng over the air (OTA) TV broadcasting sa 5G. Nag-file ang kumpanya para sa isang eksperimentong lisensya sa Federal Communications Commission at planong simulan ang 5G broadcasting sa Miyerkules, Setyembre 13, 2023.

Dumating ang hakbang na ito habang ang mga pagsulong ng teknolohiya at pagtaas ng demand para sa video at data sa mga mobile device ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pagsubok at pagbuo ng 5G broadcasting. Pinasasalamatan ng WWOO-LD ang mga pagsisikap ng "SuperFrank" Copsidas, ang tagapagtatag ng Low Power TV Broadcasters Association at XGen Network, para gawing posible ang milestone na ito.

Habang sumasailalim pa rin sa pagsubok, ang 24/7 5G broadcast ng WWOO-LD ay magbibigay daan para sa mga cord cutter sa hinaharap na tamasahin ang mga benepisyo ng serbisyong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng "one-to-many model," ang 5G broadcasting ay naglalayong bawasan ang pagsisikip at traffic jams na dulot ng one-to-one na modelo na ginagamit para sa pagpapadala ng data at video sa mga konektadong device.

Ang isa sa mga bentahe ng 5G broadcasting ay ang kakayahang gumana nang may mas mababang mga tower at mas mababang kapangyarihan kumpara sa tradisyonal na full-power broadcasting. Bukod pa rito, walang naiulat na interference sa panahon ng pagsubok. Kapansin-pansin na humigit-kumulang 75 porsiyento ng lahat ng mga broadcaster sa US ay gumagamit ng mga istasyon na mababa ang kuryente.

Itinatampok ni Preston Padden, ang Chief Strategic Officer ng Low Power TV Broadcasters Association, ang halaga ng 5G broadcasting sa iba't ibang senaryo. Hindi lamang nito matutugunan ang mga pagkabigo na naranasan kapag sinusubukang manood ng laro sa isang telepono sa isang masikip na stadium, ngunit nagbubukas din ito ng mga posibilidad para sa long-distance na pag-aaral, high-definition na naka-encrypt na video para sa mga unang tumugon, at pagkonekta sa mga lugar na walang internet access.

Ang hakbang na ito na ginawa ng WWOO-LD Boston ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa ebolusyon ng broadcasting sa US at nagtatakda ng yugto para sa pagsasama ng 5G na teknolohiya sa landscape ng media.

Source: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association