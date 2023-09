Mga Bagong Campaign at Collectible para sa Mga Miyembro ng PlayStation Stars noong Setyembre

Pansin sa mga miyembro ng PlayStation Stars! Ang Setyembre ay nagdadala ng mga kapana-panabik na bagong campaign at collectible para ma-enjoy mo. Humanda sa mga bagong hamon, makakuha ng mga reward, at magdagdag sa iyong mga digital collectible. Manatiling konektado sa PlayStation App sa buong buwan para sa higit pang mga update.

Isa sa mga highlight ngayong buwan ay ang PlayStation & You: Wireless Keyboard Campaign. Kung dati kang may-ari ng PS3 wireless keyboard, malapit nang magantimpalaan ang iyong katapatan. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa kampanyang ito, maaari mong i-unlock ang isang eksklusibong digital collectible - ang klasikong PS3 wireless keyboard. Simulan lang ang kampanya at ang nostalhik na pirasong ito ay sasali sa iyong koleksyon ng mga digital collectible.

Para sa Extra at Premium/Deluxe na mga miyembro ng PlayStation Plus, nag-aalok ang Game Catalog ng malawak na seleksyon ng mga larong mapagpipilian. Bawat buwan, nire-refresh ang catalog na may mga bagong karagdagan. Noong Setyembre, inirerekomenda naming subukan ang ilang dapat-play na mga titulo mula sa Japan, tulad ng Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding, at Ghostwire: Tokyo. Sa paglalaro ng alinman sa mga larong ito, maaari kang makakuha ng 50 puntos.

Huwag kalimutan ang tungkol sa PlayStation Plus Monthly Games Campaign. Ngayong buwan, may pagkakataon ang mga miyembro ng PlayStation Plus na makakuha ng 50 puntos sa pamamagitan ng paglalaro ng alinman sa Buwanang Laro sa Setyembre. Siguraduhing tingnan ang mga larong inanunsyo para sa buwang ito upang lubos na mapakinabangan ang kampanyang ito.

Kung hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataong lumahok, available pa rin ang kampanya ng Hard Game Club para sa Cuphead hanggang ika-14 ng Oktubre. Makuha ang tropeo na "Isang Araw sa Fair" para i-unlock ang Cuphead Hard Game Club na digital collectible. At kung nakuha mo na ang tropeo na ito, simulan lang ang kampanya at maglaro ng anumang laro ng PS4 o PS5 upang matanggap ang Hard Game Club Balloon.

Tandaang i-explore ang seksyon ng mga reward sa PlayStation Store ng iyong PlayStation Stars Rewards Catalog. Dito, maaari mong i-redeem ang iyong mga puntos para sa iba't ibang hindi kapani-paniwalang laro. Kasama sa ilang halimbawa ng mga larong naghihintay para sa iyo ang Cuphead, Moss, at Dredge.

Kung hindi ka pa miyembro ng PlayStation Stars, ngayon ang perpektong oras para sumali. Matuto pa tungkol sa PlayStation Stars at mag-sign up ngayon!

Pakitandaan na ang kampanya ng PS Stars ay hindi available sa Indonesia.

Kahulugan:

– Mga digital collectible: Mga item na maaaring kolektahin at iimbak nang digital, kadalasang ginagamit bilang isang anyo ng virtual na pera o upang mapahusay ang digital na koleksyon ng user.

– PlayStation Plus: Isang serbisyo ng subscription para sa mga gumagamit ng PlayStation na nag-aalok ng iba't ibang benepisyo, kabilang ang mga libreng buwanang laro, eksklusibong diskwento, at online na multiplayer na access.

– PlayStation Stars: Isang rewards program para sa mga user ng PlayStation kung saan ang mga miyembro ay maaaring makakuha ng mga puntos at mag-unlock ng mga eksklusibong reward.

Pinagmumulan:

- PlayStation App

– Katalogo ng Laro ng PlayStation Plus

– Catalog ng Mga Gantimpala ng PlayStation Store