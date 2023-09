Petsa ng Pagpapalabas ng Football Manager 2024

By

Inihayag ng Sega na ang Football Manager 2024 ay ipapalabas sa ika-6 ng Nobyembre. Ang laro ay magiging available sa iba't ibang platform, kabilang ang PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, at mga smartphone. Ito ang magiging ika-20 installment sa serye ng Football Manager at magiging unang laro sa serye na ilulunsad sa Japan.

Ang isang makabuluhang tampok ng FM24 ay ang pagkakaroon nito sa Xbox Game Pass sa paglulunsad para sa mga gumagamit ng PC at Xbox Series X/S. Bukod pa rito, maa-access ang Football Manager 2024 Mobile sa pamamagitan ng Netflix, kasunod ng pagsasama ng FM23 Touch sa Apple Arcade.

Ang Sports Interactive, ang development team sa likod ng laro, ay nagpahayag ng kanilang pananabik tungkol sa pagpapalabas sa Japan at ang pagpapakilala ng suporta sa wikang Hapon. Ito, kasama ang pagsasama ng laro sa Netflix, na may malawak na subscriber base na mahigit 230 milyong tao sa buong mundo, ay nagbibigay ng malaking pagkakataon para sa komunidad ng manlalaro ng Football Manager na lumago pa.

Kasalukuyang bukas ang mga pre-order para sa Football Manager 2024, na nag-aalok ng 10 porsiyentong diskwento hanggang sa opisyal na araw ng paglulunsad. Ang pre-order ay nagbibigay din ng access sa isang maagang panahon ng pag-access para sa mga manlalaro ng PC/Mac humigit-kumulang dalawang linggo bago ang paglabas ng laro.

Kapansin-pansin na ang Football Manager 2024 ay inaasahang magiging huling yugto bago ang isang malaking overhaul na nakatakdang maganap sa susunod na taon sa FM25. Sa isang pakikipanayam sa Eurogamer, si Miles Jacobson, ang boss ng Sports Interactive, ay nagpahayag ng kanyang personal na pagkabigo sa nakaraang entry sa serye, sa kabila ng napakalawak na katanyagan nito.

Pinagmumulan:

– Eurogamer

- Sega

Kahulugan:

– Xbox Game Pass: Isang serbisyo sa subscription na inaalok ng Microsoft na nagbibigay ng access sa isang library ng mga laro para sa buwanang bayad.

– Maagang Pag-access: Isang panahon bago ang opisyal na paglabas ng isang laro kung saan maa-access at makalaro ng mga manlalaro ang laro habang ito ay nasa development o pagsubok pa.