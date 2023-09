Football Manager 2024 Mobile Parating sa Mga Larong Netflix sa Nobyembre

Ang Football Manager, ang sikat na serye ng video game ng SEGA, ay gagawa ng mobile debut nito sa Netflix Games sa Nobyembre 2023. Ang paparating na release, na pinamagatang "Football Manager 2024 Mobile" ay kinikilala bilang ang pinakakumpletong edisyon hanggang sa kasalukuyan at nagbibigay-daan sa mga manlalaro na mag-assemble ng isang pangkat ng mga manlalaro ng football mula sa iba't ibang mga liga.

Ang laro ay sabay-sabay na ipapalabas sa mobile kasama ng mga naka-box at digital na edisyon para sa mga pangunahing console at PC platform tulad ng Steam, Epic Games, at Xbox Game Pass. Ang nakaraang pag-unlad mula sa 2023 na edisyon ng Football Manager ay maaaring ilipat sa bagong release, ngunit ang isang subscription sa Netflix ay kinakailangan upang maglaro.

Kapansin-pansin na ang Football Manager 2024 Mobile, tulad ng lahat ng iba pang laro sa Netflix (kabuuang 74 na mga pamagat), ay hindi maglalaman ng anumang mga advertisement o microtransactions. Sa isang opisyal na post sa blog, itinatampok ng Netflix ang global reach at membership base nito bilang mga dahilan para sa paglipat ng laro sa kanilang platform, na nagpapahintulot sa mas maraming manlalaro na ma-access ang laro kaysa dati.

Para i-download ang Football Manager 2024 Mobile, mahahanap at mai-install ng mga kasalukuyang manlalaro na may membership sa Netflix ang laro sa pamamagitan ng Netflix mobile app sa paglabas nito. Matatagpuan ito sa isang nakalaang Games row sa mga Apple phone at isang hiwalay na tab na Mga Laro sa mga Android device. Gayunpaman, hindi magiging available ang laro sa pamamagitan ng Netflix app sa mga PC, TV, at game console.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng SEGA at Netflix ay nagmamarka ng kanilang pangalawang laro nang magkasama, kasunod ng paglabas ng Sonic Prime Dash mas maaga sa taong ito. Ang mga karagdagang detalye tungkol sa bersyon ng Netflix ng Football Manager ay ipapakita sa huling bahagi ng Oktubre.

Habang papalapit ang petsa ng paglabas, maaaring asahan ng mga manlalaro at tagahanga ng Football Manager ang bagong karanasan sa mobile sa Mga Larong Netflix, na nagpapalawak ng abot ng sikat na laro ng simulation sa pamamahala ng football sa mas malawak na audience.

Pinagmumulan:

– Post sa Blog ng Mga Laro sa Netflix

– SEGA