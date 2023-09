Flipkart Mobiles Bonanza Sale: Magagandang Deal sa Mga Smartphone

Kasalukuyang nagho-host ang Flipkart ng Mobiles Bonanza sale kung saan makakahanap ang mga customer ng mga kamangha-manghang deal at diskwento sa iba't ibang mga smartphone, kabilang ang mga sikat na modelo tulad ng iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, at Nothing Phone 1. Ang pitong araw na sale na ito nagsimula noong Setyembre 3 at magpapatuloy hanggang Setyembre 9.

Sa panahon ng sale na ito, nag-aalok ang Flipkart hindi lamang ng mga diskwento kundi pati na rin sa mga alok sa bangko, mga diskwento na nakabatay sa pagbabayad, walang bayad na mga opsyon sa EMI, at mga alok sa palitan sa mga piling smartphone. Maaaring samantalahin ng mga customer ang mga deal na ito upang makabili ng kanilang gustong mga telepono sa mas abot-kayang presyo.

Sa patuloy na pagbebenta ng Mobiles Bonanza, ang iPhone 14 ay nakalista sa Rs. 68,999, pababa sa orihinal nitong presyo na Rs. 79,900. Available ang Realme 11 Pro 5G sa halagang Rs. 22,999, sa halip na Rs. 23,999. Maaaring mabili ang Redmi Note 12 Pro 5G sa paunang presyo na Rs. 19,499, pababa mula sa Rs. 24,999. Bukod pa rito, ang Nothing Phone 1 ay nakalista sa halagang Rs. 28,999, binawasan mula sa orihinal nitong presyo na Rs. 33,999.

Gayunpaman, kung napalampas mo ang sale na ito, huwag mag-alala! Ang Flipkart ay may ilang paparating na benta na maaari mong asahan. Sa Oktubre, inaasahang magsisimula ang taunang Big Billion Days sa Oktubre 3 at maaaring tumagal hanggang Oktubre 10. Karaniwang nag-aalok ang sale na ito ng malalaking diskwento sa mga electronics, accessories, at TV. Bukod pa rito, maaaring magsagawa ang Flipkart ng Big Dussehra sale mula Oktubre 20 hanggang Oktubre 24, na nag-aalok ng hanggang 80 porsiyentong diskwento sa iba't ibang produkto.

Sa pagpasok natin sa Nobyembre, malamang na mag-organisa ang Flipkart ng Big Diwali sale mula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 6, na susundan ng Flipkart Mobile Bonanza sale mula Nobyembre 8 hanggang Nobyembre 14, na magtatampok ng mga eksklusibong deal at diskwento sa mga smartphone. Higit pa rito, magkakaroon ng Grand Gadgets Days sale mula Nobyembre 18 hanggang Nobyembre 24 at Grand Home Appliances sale mula Nobyembre 24 hanggang Nobyembre 28. Ang mga huling linggo ng Nobyembre ay maaari ring makita ang Best Of Season sale, Grand Gadget Days sale, at Black Biyernes sale sa Flipkart.

Sa Disyembre, ihanda ang iyong sarili para sa Flipkart End of Season sale mula Disyembre 7 hanggang Disyembre 12, ang Big Saving Days sale mula Disyembre 16 hanggang Disyembre 21, ang Christmas Edition ng Flipkart End Of Season sale mula Disyembre 22 hanggang Disyembre 25, at ang Year-End sale mula Disyembre 24 hanggang Disyembre 31. Maaari ding ayusin ng Flipkart ang Grand Gadgets Days sale sa huling tatlong araw ng taon.

Sa mga paparating na benta na ito, plano ng Flipkart na makipagtulungan sa iba't ibang institusyong pampinansyal upang mag-alok ng cashback, mga reward point, at mga diskwento sa mga customer, na tinitiyak na mas makakatipid sila habang namimili online.

Pinagmumulan:

– Flipkart: Mobiles Bonanza Sale: Tingnan ang Pinakamagandang Alok sa Mga Smartphone

– Flipkart: Listahan ng Event sa Paparating na Sales Sale