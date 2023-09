Community Summit North America: Empowering Digital Transformation Success

Ang tagumpay ng mga digital transformation project ay kadalasang nahahadlangan ng hindi magandang binuong mga digital na estratehiya, kawalan ng pagkakahanay sa mga pagpipilian sa teknolohiya, at limitadong paggamit ng user ng mga bagong system at proseso. Ang mga obserbasyong ito ay sinusuportahan ng mga third-party na pag-aaral sa pananaliksik mula sa mga kumpanya tulad ng Deloitte. Upang matugunan ang mga hamong ito, ang mga eksperto sa industriya tulad ng CIO Kenny Mullican, host ng AE Index Report na si Toni Witt, at ang founder ng Cloud Wars na si Bob Evans ay nakikilahok sa Community Summit North America. Ang kaganapang ito, na naka-iskedyul mula Oktubre 15-20 sa Charlotte, North Carolina, ay kinikilala bilang ang pinakamalaking independiyenteng pagbabago, pagsasanay, at programa sa edukasyon para sa espasyo ng Microsoft Business Applications.

Nag-aalok ang Community Summit North America ng komprehensibong agenda na kinabibilangan ng mahigit 500 session sa mga paksa tulad ng artificial intelligence (AI), Dynamics, Dynamics 365, at Power Platform. Maaari ding samantalahin ng mga dadalo ang higit sa 30 hands-on na klase sa Academy at makatanggap ng personal na tulong sa mga help desk ng Tech Medic. Bukod pa rito, nagtatampok ang kaganapan ng malawak na hanay ng mga ISV, consultant, at system integrator sa show floor, na nagbibigay ng mahahalagang insight at solusyon.

Sa panahon ng kaganapan, dadalhin ni Bob Evans ang pangunahing yugto upang talakayin ang posisyon ng Microsoft bilang nangungunang kumpanya sa kanyang listahan ng Cloud Wars Top 10. Sa mahigit 4,000 business technology professionals na dumalo, na kumakatawan sa mid-market at enterprise organizations, ang Summit NA ay nagbibigay ng natatanging pagkakataon para sa mga indibidwal at team na makatanggap ng malalim na pagsasanay at edukasyon na maaaring direktang ilapat sa kanilang mga digital transformation initiatives. Ang puro karanasan sa pag-aaral ay nagbibigay-daan sa mga kalahok na mapabilis ang kanilang paglalakbay sa loob lamang ng limang araw.

Ang epekto ng kaganapan ay makikita sa testimonial ng CIO ng manufacturing firm, na nagbigay-diin sa return on investment na nakuha sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang team sa Community Summit North America. Habang ang kumpanya ay lumipat kamakailan sa D365 Finance, Operations, at Supply Chain Cloud ERP, ang kanilang mga kasamahan sa IT at pananalapi ay masigasig na mangalap ng mga tip, tutorial, at kung paanong impormasyon na magpapabilis sa pagsasakatuparan ng kanilang mga layunin sa digital na pagbabago.

Ang Community Summit North America ay namumukod-tangi bilang ang pinakamatagal na tumatakbong independent user conference para sa Microsoft Business Applications Ecosystem. Sa pagtutok sa pagbibigay ng naaaksyunan na payo at patnubay sa totoong mundo, ang kaganapan ay ginawa "Para sa Mga User, Ng Mga User." Sumali sa mga eksperto sa industriya at practitioner sa Community Summit North America para makakuha ng mga insight sa paggamit ng Microsoft Business Applications para makamit ang mga layunin ng digital transformation ng iyong kumpanya.

