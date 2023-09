Dahil sa Pag-crackdown ng China sa Paggamit ng iPhone, Nawalan ng Halaga sa Market ang Apple

Nakita ng Apple ang $200 bilyon na pinatumba ang halaga nito sa merkado dahil sa mga alalahanin na ang China ay pinipigilan ang paggamit ng iPhone ng mga opisyal ng gobyerno. Ang balitang ito ay nauuna sa paglulunsad ng Apple ng pinakabagong smartphone nito, na inaasahang makakatulong sa kumpanya na malampasan ang Samsung bilang pinakamalaking gumagawa ng smartphone sa dami. Gayunpaman, ang mga naiulat na pagpigil sa mga iPhone ng pamahalaan sa Beijing at ang muling pagkabuhay ng Huawei ay nagdudulot ng malaking hamon para sa Apple sa merkado ng China. Binubuo ng China ang humigit-kumulang isang ikalimang bahagi ng kita ng Apple.

Ang kawalan ng katiyakan na pumapalibot sa kapalaran ng Apple sa China ay naging sanhi ng pagbaba ng mga bahagi nito ng humigit-kumulang 6% sa nakalipas na dalawang araw. Ang mga mamumuhunan ay nag-aalala tungkol sa epekto ng mga paghihigpit na ito sa pagganap ng kumpanya sa hinaharap. Ang China ay naging isang mahalagang merkado para sa Apple, at anumang mga hadlang na kinakaharap nito sa bansa ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang tagumpay nito.

Ang mga paghihigpit ng China sa mga iPhone ng gobyerno, kasama ang pagbaba ng bahagi ng merkado ng Apple, ay muling nagpasigla sa kompetisyon sa pagitan ng Apple at Huawei. Ang muling pagkabuhay ng Huawei ay nagbabanta na matabunan ang mga nagawa ng Apple at hamunin ang posisyon nito bilang isang nangungunang tatak ng smartphone.

Bilang karagdagan sa mga hamon ng Apple sa China, may iba pang mahahalagang kaganapan sa balita na dapat panoorin. Ilalabas ng Japan ang binagong mga numero ng paglago ng GDP sa ikalawang quarter, at ang India ay nagho-host ng G20 summit, na dinaluhan ng mga pinuno ng mundo tulad ni US President Joe Biden. Ang halalan sa pagkapangulo ng Maldives at ang pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Hilagang Korea ay kapansin-pansing geopolitical na mga kaganapan.

Napakahalaga para sa Apple na epektibong i-navigate ang mga hamong ito sa China upang mapanatili ang posisyon nito sa pandaigdigang merkado ng smartphone. Ang mga karagdagang pag-unlad sa mga paghihigpit ng China sa paggamit ng iPhone at ang kumpetisyon sa pagitan ng Apple at Huawei ay patuloy na makakaapekto sa halaga at reputasyon ng Apple sa merkado.

