Nakuha ng First Advantage ang Biometrics Technology Provider na Infinite ID

Ang First Advantage, isang tagapagbigay ng mga serbisyo sa screening at pag-verify sa background ng trabaho, ay nag-anunsyo ng pagkuha nito ng biometrics technology provider, Infinite ID, sa halagang $41 milyon na cash. Ang acquisition ay naglalayong palawakin ang network ng First Advantage at mga alok sa pag-verify ng pagkakakilanlan para sa mga customer nito sa US.

Ang Infinite ID, na naka-headquarter sa Hicksville, New York, ay isang portfolio company ng pribadong investment firm na Enlightenment Capital. Ang kumpanya ay inaasahang bubuo ng higit sa $10 milyon sa taunang kita. Ang biometrics technology provider ay nag-aalok ng mga tool sa pagkilala at pagpapatunay para sa iba't ibang sektor, kabilang ang depensa at katalinuhan, pambansang seguridad, pagpapatupad ng batas, seguridad sa hangganan, pagtugon sa kalamidad at pamamahala sa emerhensiya, at seguridad ng korporasyon.

Sinabi ng CEO ng First Advantage na si Scott Staples na ang software ng Infinite ID ay umaakma sa kasalukuyang mga alok ng kumpanya sa RightID at Digital Identity Services. Ang pagkuha na ito ay nakikita bilang isang makabuluhang hakbang patungo sa pagpapalawak ng portfolio ng produkto at pangunahing negosyo ng First Advantage.

Sa pagkuha na ito, nilalayon ng First Advantage na pahusayin ang mga kakayahan nito sa pagbibigay ng mga advanced na biometric na solusyon sa teknolohiya upang matulungan ang mga employer na mabawasan ang panganib at mapanatili ang pagsunod. Nag-aalok ang biometric authentication ng mataas na antas ng seguridad sa pamamagitan ng paggamit ng mga natatanging katangiang pisikal o asal, gaya ng mga fingerprint, pagkilala sa mukha, o pag-scan ng iris, upang i-verify ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal.

Mga Pinagmulan: First Advantage, Infinite ID

