Nakuha ng Portuguese fintech na Rauva ang digital bank na Banco Empresas Montepio sa halagang €30m

By

Ang Rauva, isang Portuguese fintech super-app, ay nag-anunsyo ng pagkuha nito ng digital bank na Banco Empresas Montepio sa humigit-kumulang €30m. Inaasahang ipoposisyon ng hakbang na ito ang Rauva para sa pangmatagalang paglago at paganahin ang pagbuo ng mga bagong produktong pampinansyal na iniakma para sa mga small-to-medium-sized na negosyo (SMEs), freelancer, at entrepreneur.

Ang Rauva app, na nag-aalok na ng mga digital account, pagbabayad, pag-iisyu ng card, pamamahala sa gastos sa negosyo, at mga serbisyo sa accounting, ay naglalayong palawakin ang mga alok nito upang isama ang mga bagong solusyon sa kredito at iba pang produkto. Ang pagkuha ng Banco Empresas Montepio, isang ganap na lisensyadong bangko, ay tinitingnan bilang isang makabuluhang milestone para sa ambisyon ng Rauva na maging isang komprehensibong solusyon sa pagbabangko.

Itinatag noong 2022 nina Jon Fath at Sam Mizrahi, mabilis na pinalaki ng Rauva ang koponan nito sa halos 30 empleyado. Ang fintech startup ay pinili ng sentral na bangko ng Portugal, ang Banco de Portugal, upang lumahok sa programang FinLab nito at kinilala bilang isang nangungunang umuusbong na fintech.

Si Jon Fath, Co-founder at CEO ng Rauva, ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa pagkuha, na itinatampok ang mga pangmatagalang benepisyo na dulot nito. Binanggit niya na ang pagkuha ay hindi lamang nakakatipid ng oras ngunit pinahuhusay din ang kahusayan at scalability. Binigyang-diin ni Fath ang pangako ni Rauva sa pagbibigay ng pinakamahusay na solusyon at serbisyo sa mga customer nito, habang nagsusumikap ang kumpanya na maging isa sa mga unang unicorn ng Portugal.

Ang digital banking landscape ng Portugal ay nakakaranas ng makabuluhang paglago, na may halos 1.5 milyong tao na ang gumagamit ng mga neobanks. Ginagawa nitong ang Portugal ang ika-apat na pinakamalaking neobank market sa Europe, na may mga projection na nagsasaad na halos sangkatlo ng populasyon ng Portuges ay magkakaroon ng neobank account sa 2027.

Ang pagkuha ng Banco Empresas Montepio ni Rauva ay sumusunod sa trend ng mga kumpanya ng fintech na lumalawak sa pamamagitan ng mga acquisition. Nakuha kamakailan ng Turkish neobank Papara ang Rebellion ng Spain, pinatibay ang presensya nito sa continental Europe at nakamit ang isang bilyong dolyar na halaga. Nilalayon ng Papara na ipagpatuloy ang mga pagkuha bilang pangunahing diskarte nito para sa pagpapalawak sa buong Europa.

Pinagmumulan:

– [pinagmulan 1]

– [pinagmulan 2]