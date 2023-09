Ipinapakilala ng Mga Thread ng Instagram ang Feature ng Paghahanap ng Keyword

Ang Instagram's Threads, ang messaging app na idinisenyo upang maakit ang mga user palayo sa mga kalabang social network, ay nagpakilala ng isang bagong tampok sa paghahanap ng keyword. Dati, ang mga gumagamit ng Threads ay maaari lamang maghanap ng iba pang mga account, ngunit ang pagdaragdag ng paghahanap ng keyword ay nagpapahintulot sa kanila na maghanap ng mga post batay sa mga partikular na termino. Inilalabas ang feature sa English at Spanish sa ilang bansa, kabilang ang US, Argentina, India, at Mexico. Ang bagong kakayahan sa paghahanap ay available sa parehong mobile na bersyon ng Threads at sa website, na inilunsad noong Agosto.

Ang tampok na paghahanap ng keyword ay isa sa mga hinihiling na karagdagan mula sa mga gumagamit ng Threads. Ang kakayahang maghanap ng mga post ay nakahanay na ngayon sa Mga Thread sa iba pang mga social network tulad ng X (dating kilala bilang Twitter) at Bluesky, na nag-aalok na ng mga katulad na kakayahan. Upang ma-access ang tampok sa paghahanap, maaaring piliin ng mga user ang icon ng Paghahanap at i-type ang kanilang keyword o termino. Ang mga resulta ng paghahanap ay magpapakita ng mga katugmang account o post.

Mula nang ilunsad ito noong Hulyo, ang Threads ay umakit ng mahigit 100 milyong bagong user. Gayunpaman, ang bilang ng mga aktibong pang-araw-araw na user ay nagsimulang bumaba pagkatapos ng peak nito noong Hulyo 7. Noong Hulyo 26, ang pang-araw-araw na paggamit ay bumaba ng 70%, at sa pagitan ng Hulyo 7 at Agosto 7, ang bilang ng mga user ay bumaba ng 79%. Upang panatilihing nakatuon ang mga user, nagsusumikap ang Threads sa pagdaragdag ng mga bagong feature at pagpapahusay sa mga dati. Ang kamakailang pagdaragdag ng paghahanap ng keyword ay naglalayong manalo o makaakit ng mga bagong user.

Kasama sa ilang feature na hinihiling pa rin ng mga user ang edit button, direct messaging feature, at hashtag system. Ang paglulunsad ng website noong Agosto ay isang makabuluhang pag-unlad dahil ang Threads ay dating naa-access lamang bilang isang mobile app. Ang mga thread ay patuloy na nagbabago at gumagawa ng mga pagbabago upang matugunan ang mga kahilingan ng user at makasabay sa iba pang mga platform ng social media.

Pinagmumulan:

– Instagram head Al Mosseri (walang URL)

– Data mula sa market intelligence firm na Sensor Tower (walang URL)

– Data mula sa web analytics firm na Similarweb (walang URL)