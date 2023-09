MGM Resorts International Hotels Napapailalim sa Cyberattack: FBI Investigating

By

Kasalukuyang iniimbestigahan ng FBI ang isang cyberattack sa MGM Resorts International Hotels, na nakaapekto sa mga computer system sa kanilang mga hotel sa Las Vegas. Ang pag-atakeng ito ay nakompromiso ang mga digital key sa 3,933 na silid ng Bellagio at ang mga slot machine sa ARIA casino.

Ang cyberattack sa MGM Resorts International Hotels ay natuklasan kamakailan at siniseryoso ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas. Pinangunahan ng FBI ang imbestigasyon sa insidente, na naglalayong tukuyin ang lawak ng pinsalang dulot at ang mga indibidwal na responsable.

Ang mga nakompromisong digital key sa Bellagio ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa seguridad ng mga guest room. Ang mga susi na ito ay nagbibigay-daan sa mga bisita na ma-access ang kanilang mga kuwarto at ito ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng seguridad ng hotel. Kung ang mga hacker ay nakakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa mga digital key, maaari itong magdulot ng banta sa kaligtasan at privacy ng mga bisita ng hotel.

Bilang karagdagan sa mga nakompromisong digital key, tinarget din ng cyberattack ang mga slot machine sa ARIA casino. Nagtataas ito ng mga alalahanin tungkol sa integridad ng mga sistema ng paglalaro ng casino. Napakahalaga para sa mga casino na mapanatili ang seguridad at pagiging patas ng kanilang mga slot machine upang matiyak ang isang patas na karanasan sa paglalaro para sa kanilang mga customer.

Ang mga cyberattack sa mga negosyo at organisasyon ay lalong nagiging karaniwan sa magkakaugnay na mundo ngayon. Bilang resulta, kailangang unahin ng mga kumpanya ang mga hakbang sa cybersecurity upang maprotektahan ang kanilang sensitibong data at ang seguridad ng kanilang mga customer. Sa kaso ng MGM Resorts International Hotels, ang cyberattack ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pamumuhunan sa matatag na mga sistema at kasanayan sa seguridad upang mapangalagaan laban sa mga potensyal na banta.

Habang ang pagsisiyasat ay nagpapatuloy, ang MGM Resorts International Hotels at ang FBI ay nagtutulungan upang pagaanin ang epekto ng cyberattack at maiwasan ang higit pang mga paglabag. Ang paglahok ng FBI ay nagpapahiwatig ng kabigatan ng insidente at ang kanilang pangako sa pananagutan sa mga responsableng partido.

