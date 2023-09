Ang Ebolusyon ng iPhone: Isang Pagbabalik-tanaw sa Mga Iconic na Modelo

Sa paglulunsad ng iPhone 15 line-up na malapit na, maglaan tayo ng ilang sandali upang pag-isipan ang ebolusyon ng flagship smartphone ng Apple. Mula nang ipakilala ang orihinal na iPhone noong 2007, patuloy na nilalayon ng Apple na maghatid ng mas magandang karanasan ng user kaysa sa mga kakumpitensya nito. Bagama't ang kumpanya ay maaaring hindi palaging mauna sa merkado na may ilang partikular na feature, inuuna nito ang pagkuha ng tama.

Binago ng orihinal na iPhone noong 2007 ang industriya ng smartphone sa pamamagitan ng pagtatapon ng stylus at pagpapakilala ng user interface na kontrolado ng daliri. Ang iPhone 3G noong 2008 ay nagdala ng mas mabilis na koneksyon at ang pagpapakilala ng App Store. Ang iPhone 4 noong 2010 ay nagtampok ng mas manipis na disenyo, isang nakaharap na camera, at ang pagpapakilala ng FaceTime.

Noong 2016, inilabas ng Apple ang iPhone SE, isang throwback sa disenyo ng iPhone 4 na nag-apela sa mga naghahanap ng mas mabulusang device o opsyon na mas mura. Ipinakilala ng iPhone 7 at 7 Plus noong 2016 ang water resistance at ang kontrobersyal na pag-alis ng headphone jack. Ang iPhone X noong 2017 ay nagsimula sa panahon ng all-screen na disenyo at Face ID.

Ipinakilala ng serye ng iPhone 12 noong 2020 ang iPhone 12 mini, na nagbibigay ng mga kakayahan sa punong barko sa mas maliit na form factor. Kasama sa mga kilalang feature ang MagSafe, pinataas na optical zoom, at pinahusay na Night Mode para sa mga photographer at videographer.

Sa hinaharap, ang mga rumored feature para sa iPhone 14 series noong 2022 ay kinabibilangan ng Emergency SOS sa pamamagitan ng satellite, isang bagong 48MP camera sensor, ang pagpapakilala ng Dynamic Island, at isang palaging naka-on na display.

Ang bawat tao'y may kani-kanilang mga paboritong modelo ng iPhone, at para sa akin, ang orihinal na iPhone SE, na may kakayahang maibulsa at flat-sided na disenyo, ay mayroong espesyal na lugar. Ang iPhone X ay isang napakalaking hakbang pasulong, at ang iPhone 12's Night Mode at RAW photography na mga kakayahan ay mga game-changer.

Ano ang iyong mga paboritong modelo ng iPhone? Ibigay ang iyong boto sa poll at ibahagi ang iyong mga dahilan sa mga komento sa ibaba.

Pinagmulan: CNN