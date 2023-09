Ang Apple Watch Series 9: Pinahusay na Pagganap at Pinahusay na Hanapin ang Aking Katumpakan

Ang bagong inihayag na Apple Watch Series 9 ay nagpapakilala ng ilang kapana-panabik na mga update na magpapahusay sa karanasan ng user. Bagama't walang nakikitang muling pagdidisenyo ng hardware o mga bagong sensor ng kalusugan, ipinagmamalaki ng Series 9 ang na-update na ultra wide band processor. Ang pag-update ng processor na ito, na kilala bilang S9, ay ang unang tunay na pagpapalakas ng pagganap sa tatlong taon, na nagbibigay ng makabuluhang pagtaas ng bilis at pinahusay na pagtugon kumpara sa mga nakaraang modelo.

Bilang karagdagan sa pinahusay na performance, ang Apple Watch Series 9 ay nagtatampok ng mas mataas na liwanag, na umaabot hanggang 2000nits para sa mas magandang visibility sa maliwanag na liwanag ng araw at kasing baba ng 1nit kapag dimmed. Ang isang kapansin-pansing pagpapahusay ay ang on-device na pagproseso ng mga Siri voice command, na nagreresulta sa mas mabilis na mga oras ng pagtugon. Maaari na ngayong tanungin ng mga user si Siri tungkol sa kanilang mga pattern ng pagtulog, tibok ng puso sa paglalakad, antas ng aktibidad, at kahit na mag-log ng data ng kalusugan tulad ng timbang o pag-inom ng gamot gamit lang ang kanilang boses. Ang mga query sa kalusugan ng Siri ay palalawakin sa higit pang mga wika sa huling bahagi ng taong ito.

Ipinakilala rin ng Apple ang isang bagong paraan upang mag-isyu ng mga utos gamit ang tampok na Double Tap. Maaaring i-tap lang ng mga user ang kanilang daliri at hinlalaki nang dalawang beses upang sagutin ang mga tawag, ihinto ang mga timer, at magsagawa ng iba pang mabilis na pagkilos. Magiging available ang feature na ito sa susunod na buwan.

Sa kabila ng tumaas na liwanag at pinahusay na mga feature, ang Apple Watch Series 9 ay nagpapanatili ng "buong araw" na buhay ng baterya na 18 oras. Available ang ika-9 na serye para sa pre-order simula ngayon, na may nakatakdang pagpapadala para sa Setyembre 22, 2023. Ang panimulang presyo para sa Apple Watch Series 9 ay $399.

Para sa mga interesado sa mga pagpipilian sa pagpapasadya, ang mga bagong Hermes at Nike band para sa Apple Watch ay maaari ding mag-order ngayon at magiging available sa mga tindahan sa Setyembre 22. Ang mga Aluminum na modelo ng Series 9 ay may iba't ibang kulay, kabilang ang starlight, midnight, silver, (PRODUCT)RED, at pink, habang ang stainless steel na edisyon ay available sa ginto, pilak, at graphite. Ang Hermes edition ay nag-aalok ng mga opsyon na hindi kinakalawang na asero sa pilak o space black.

Sa pangkalahatan, ang Apple Watch Series 9 ay nagdadala ng pinakahihintay na performance boost at pinahusay na functionality sa sikat na linya ng smartwatch. Sa na-update nitong processor, pinahusay na mga kakayahan ng Siri, at mga bagong feature tulad ng Double Tap para sa mabilis na pagkilos, nangangako ang Series 9 na magbibigay ng na-upgrade na karanasan ng user.

