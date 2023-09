Pinahusay na Mga Feature ng Seguridad sa One UI Watch 5 Update ng Samsung

Ang pag-update ng One UI Watch 5 ng Samsung ay nagdudulot ng mga pinahusay na feature ng seguridad para sa mga user ng Galaxy Watch. Ang isang kapansin-pansing pagbabago ay ang PIN o pattern-based na mga lock ng screen ay hindi na maaring i-bypass ng mga factory reset. Nangangahulugan ito na kung pinapagana ng iyong Galaxy Watch ang pinakabagong update at mayroon kang PIN o naka-enable na lock ng screen na nakabatay sa pattern, ipo-prompt kang ilagay ang PIN o pattern sa unang pag-setup pagkatapos ng factory reset.

Sa kaganapan ng isang nawala o nanakaw na Galaxy Watch, pinipigilan ng dagdag na tampok na panseguridad na ito ang hindi awtorisadong pag-access at pinoprotektahan ang iyong personal na data. Tinitiyak nito na walang ibang makakagamit ng iyong relo nang hindi inilalagay ang tamang PIN o pattern. Nilalayon ng update na ito na magbigay ng pinahusay na seguridad at kapayapaan ng isip para sa mga gumagamit ng Galaxy Watch.

Gayunpaman, kung nakalimutan mo ang iyong PIN o pattern, maaari ka pa ring makakuha ng access sa iyong Galaxy Watch sa pamamagitan ng pagkumpirma ng iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng iyong Google account at smartphone. Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong Google ID o fingerprint, maaari mong i-recover ang iyong Galaxy Watch pagkatapos ng factory reset.

Mahalagang tandaan na ang ilang mga user ay nag-ulat ng mga isyu sa pagkumpirma ng kanilang Google account gamit ang fingerprint scanner sa panahon ng proseso ng pag-setup. Gayunpaman, ang manu-manong pagpasok ng password ng Google account ay napatunayang isang matagumpay na paraan para sa pagkumpirma ng pagkakakilanlan at pag-unlock ng relo.

Ang pag-update ng One UI Watch 5 ay unang nagsimula sa serye ng Galaxy Watch 6 at magagamit na ngayon para sa mga lineup ng Galaxy Watch 4 at Watch 5 sa iba't ibang mga merkado. Patuloy na inuuna ng Samsung ang seguridad at privacy ng mga user nito, at ang update na ito ay isang patunay sa kanilang pangako.

Sa pangkalahatan, ang pinahusay na mga hakbang sa seguridad sa One UI Watch 5 update ay nag-aalok ng higit na proteksyon para sa mga user ng Galaxy Watch at tiyaking mananatiling secure ang kanilang personal na data kahit na magkaroon ng factory reset.

