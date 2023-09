Digital Currencies at ang De-Dollarization Plan para sa China at Mga Kaalyado

Ayon sa isang nangungunang Chinese academic, ang mga digital currency ay tutulong sa de-dollarization para sa China at mga kaalyado nito. Si Huang Qicai, ang Deputy Director ng Fujian Academy of Social Sciences, ay nagpahayag ng pananaw na ito sa isang piraso ng opinyon para sa Guangming Daily. Sinabi ni Huang na ang proseso ng de-dollarization ay nagsimula na sa iba't ibang bansa at hahantong sa multi-polarization ng pandaigdigang pera habang ang mga bansa ay nagsisikap na ilayo ang kanilang sarili mula sa USD.

Naniniwala si Huang na ang mga digital fiats, gaya ng digital yuan ng China, ay gaganap ng papel sa pangmatagalang prosesong ito. Iminumungkahi niya na ang mga internasyonal na digital na pera ay may potensyal na magbago at mag-ambag sa de-dollarization. Habang patuloy na tumatanda ang mga aplikasyon ng digital currency, iminungkahi ni Huang ang posibilidad ng isang super-sovereign na "world currency" na umuusbong at maging sentro ng international monetary governance system. Bagama't hindi tahasang sinabi ni Huang na dapat gampanan ng digital yuan ng China ang tungkuling ito, binanggit niya ang platform ng pagbabayad ng BRICS, BRICS Pay, sa kanyang artikulo.

Ang BRICS Pay ay isang paparating na desentralisadong digital na platform ng mga pagbabayad. Itinuro ni Huang na kung malulutas ang mga hamon sa interoperability, maaaring isama sa BRICS Pay ang mga central bank digital currencies (CBDCs). Kapansin-pansin, ang China, Russia, at Brazil ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa kani-kanilang mga proyektong digital currency. Pinagtitibay ni Huang na ang mga CBDC ay talagang makakapag-ambag sa de-dollarization sa pamamagitan ng bilateral o multilateral na mga transaksyon sa cross-border na pinadali ng mga proyektong tulay ng digital currency.

Ang isa pang mahalagang aspeto na binibigyang-diin ni Huang ay ang pangangailangang sirain ang pangingibabaw ng SWIFT bank messaging system, na kinokontrol ng United States. Iginiit niya na kinakailangan para sa mga kaalyado ng Tsino na puspusang isulong ang de-dollarisasyon sa mga pangunahing lugar tulad ng enerhiya at mga kalakal. Iminumungkahi ni Huang na ang pagpapalit ng pera at pag-aayos sa mga bansang gumagawa ng kalakal gamit ang mga lokal na pera at ang yuan ay unti-unting nagpapahina sa bono sa pagitan ng langis at dolyar ng US.

Sa konklusyon, ang mga digital na pera, partikular ang digital yuan ng China, ay may potensyal na tumulong sa proseso ng de-dollarization. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng paggamit ng mga digital fiats at pagtugon sa mga hamon sa interoperability, maaaring bawasan ng mga bansang tulad ng China at mga kaalyado nito ang kanilang pag-asa sa USD at isulong ang multi-polarization ng pandaigdigang currency.

