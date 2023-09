Ang “Exadelic,” isang sci-fi novel ni Jon Evans, dating TC contributor, ay nakakuha ng kakanyahan ng tech ecosystem kasama ng setting ng Bay Area nito at salaysay na mayaman sa sanggunian. Habang gumuguhit ng mga paghahambing sa "Ready Player One," layunin ng aklat na malampasan ang mga limitasyon nito sa pamamagitan ng pagtugon sa mas malawak na mga tema at plotline.

Sa "Exadelic," ang mga mambabasa ay nahuhulog sa isang AI-driven na deep tech na pagsasabwatan na humahawak sa kapalaran ng planeta. Nag-evolve ang plot mula sa isang potboiler techno-thriller, kasunod ng isang tech executive na na-target ng isang rogue AI, hanggang sa isang twisty narrative na nag-ugat sa teknolohikal at etikal na zeitgeist ngayon. Sinasaliksik ng aklat ang mga tema tulad ng out of control AI, mga walang prinsipyong venture capitalist, at ang kalikasan ng realidad, na lahat ay umaayon sa pag-uulat ng TechCrunch.

Ang kuwento ay tumatagal ng hindi inaasahang pagliko, na nagpapakita ng imahinasyon ng may-akda at matalinong pagkukuwento. Bagama't maaaring tangkilikin ang nobela bilang isang kapanapanabik na beach read, lubos itong umaasa sa Bay Area tech heyday zeitgeist, na maaaring limitahan ang mas malawak na apela nito. Humugot si Evans mula sa kanyang malawak na kaalaman sa mundo ng startup, tech, at pamumuhunan, pati na rin sa unang bahagi ng 2000s San Francisco, na nakakaakit sa mga mambabasa na pamilyar sa mga paksang ito.

Gayunpaman, ang nobela ay nakikipagbuno sa solipsism ng extrapolating isang malawak na kuwento mula sa isang solong sandali at pananaw. Katulad ng mga sci-fi na gawa noong 1960s na nag-isip ng mga futures batay sa lumang teknolohiya, ang "Exadelic" ay tila nag-ugat sa kasalukuyan, na walang pananaw na pananaw. Bagama't maaaring tanggapin ng ilang mambabasa ang nostalgia at masiyahan sa orihinal na kumbinasyon ng mga konsepto ng aklat, maaaring makilala ng iba ang mga limitasyon.

Sa pangkalahatan, ang "Exadelic" ay nag-aalok ng isang masaya at nakakapag-isip-isip na biyahe sa isang mundong hinihimok ng teknolohiya at intriga. Bagama't maaaring hindi nito itulak ang mga hangganan ng genre, nakukuha nito ang kakanyahan ng eksena sa teknolohiya ng Bay Area at hinihikayat ang mga mambabasa sa kapanapanabik na plot at matalinong mga sanggunian.

Pinagmulan: Ang artikulo ay batay sa pinagmulang artikulo mula sa TechCrunch. Walang ibinigay na URL.