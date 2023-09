Itinalaga ng European Commission ang Anim na Kumpanya bilang Gatekeeper sa ilalim ng Digital Markets Act

By

Noong Setyembre 6, 2023, inihayag ng European Commission na itinalaga nito ang Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, at Microsoft bilang mga gatekeeper sa ilalim ng Artikulo 3 ng Digital Markets Act (DMA). Nagbibigay ang mga kumpanyang ito ng 22 pangunahing serbisyo sa platform, kabilang ang mga social network, internet browser, operating system, at mga mobile app store.

Ang pagtatalaga sa mga kumpanyang ito bilang mga gatekeeper ay isang makabuluhang hakbang patungo sa praktikal na pagpapatupad ng DMA. Ang European Commission ay nagpakilala ng isang bagong hanay ng mga kinakailangan na naglalayong tiyakin ang isang patas at bukas na digital market sa European Union.

Ang ilan sa mga pangunahing kinakailangan na dapat sundin ng mga itinalagang gatekeeper ay kinabibilangan ng:

Nagbibigay-daan sa mga end user na mag-install ng mga third-party na app at app store na gumagamit o nakikipag-ugnayan sa operating system ng gatekeeper. Nagbibigay-daan sa madaling pag-unsubscribe mula sa mga pangunahing serbisyo ng platform ng gatekeeper. Ang pagbibigay sa mga kumpanyang nag-a-advertise sa platform ng gatekeeper ng access sa mga tool sa pagsukat ng pagganap at impormasyon para sa independiyenteng pag-verify ng kanilang mga advertisement. Pagbabawal sa paggamit ng data ng user ng negosyo kung ang gatekeeper ay nakikipagkumpitensya sa user ng negosyo sa sarili nitong platform. Pagbabawal sa kagustuhang pagraranggo ng sariling mga produkto o serbisyo ng gatekeeper kaysa sa mga third party na naka-host sa platform. Pagbabawal sa pagsubaybay sa mga end user sa labas ng pangunahing serbisyo ng platform ng gatekeeper para sa naka-target na advertising nang hindi kumukuha ng naaangkop na pahintulot.

Bilang karagdagan, ang mga gatekeeper ay kinakailangang magsumite ng isang detalyadong ulat sa pagsunod sa loob ng anim na buwan ng kanilang pagtatalaga, na binabalangkas ang mga hakbang na kanilang ipinatupad upang sumunod sa DMA.

Nilalayon ng DMA na pataasin ang kumpetisyon at pagiging patas sa digital market sa pamamagitan ng pagtugon sa kapangyarihan ng merkado ng malalaking online na platform. Nilalayon nitong lumikha ng isang antas ng paglalaro para sa lahat ng mga negosyo at protektahan ang mga karapatan at interes ng mga mamimili.

