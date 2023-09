Nag-aalala ang mga Mamumuhunan sa Pag-urong ng China sa mga iPhone at Muling Pagbangon ng Dollar

Ang mga mamumuhunan ay sabik na naghihintay sa katapusan ng linggo dahil ang mga alalahanin sa mga paghihigpit ng China sa mga iPhone at ang kamakailang pag-akyat ng dolyar ay natabunan ang mga merkado. Ang Apple ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba sa market capitalization, na nagkakahalaga ng $200 bilyon, dahil sa mga ulat ng China na nililimitahan ang paggamit ng mga iPhone ng mga empleyado ng estado. Ang balitang ito ay hindi lamang nakaapekto sa Apple ngunit naapektuhan din ang mas malawak na sektor ng tech sa US at mga pangunahing supplier ng Apple sa Asia. Ang China ay isang kritikal na merkado para sa Apple, at anumang mga paghihigpit sa bansa ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan para sa kumpanya at sa mga supplier nito.

Sa kabaligtaran, ang Huawei Technologies ng China ay nagsimula ng mga presales para sa pinakabagong smartphone nito, ang Mate 60 Pro+, na nakakuha ng atensyon sa buong mundo para sa tagumpay nito sa pagtagumpayan ng mga parusa ng US. Ang magkakaibang mga pag-unlad na ito sa sektor ng teknolohiya ay nagtatampok sa pagkasumpungin at hindi mahuhulaan ng merkado.

Ang isa pang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa dinamika ng merkado ay ang pagtaas ng mga ani ng US, na humahantong sa kamakailang pangingibabaw ng dolyar. Naniniwala ang mga mangangalakal na ang mataas na mga rate ng interes ay magpapatuloy para sa nakikinita na hinaharap, na ginagawang hamon para sa mga pangunahing pera na malampasan ang lakas ng dolyar sa pagtatapos ng taon. Ang patuloy na pagpapahalaga ng dolyar laban sa isang basket ng mga pera ay hindi lamang nagdulot ng onshore yuan na umabot sa 16-taong mababang, ngunit ito ay naglagay din ng presyon sa yen, na nag-udyok sa mga mangangalakal na manatiling mapagbantay para sa potensyal na interbensyon.

Sa pagbubukas ng mga merkado sa Europa, ang mga mamumuhunan ay naghahanda para sa isang potensyal na magulong pagtatapos ng linggo. Ang pan-European STOXX 600 index ay nakaranas ng pitong magkakasunod na araw ng pagkalugi, na minarkahan ang pinakamasama nitong performance mula noong Pebrero 2018. Bukod pa rito, lumilipat ang focus sa merkado patungo sa baon sa utang na French supermarket retailer na Casino, dahil nahaharap ito sa pagbubukod mula sa SBF-120 equity index ng Paris, isang sukatan ng mga pangunahing kumpanya.

Sa buod, ang mga alalahanin tungkol sa mga paghihigpit sa iPhone ng China at ang pagtaas ng dolyar ay nagresulta sa isang pabagu-bago ng kapaligiran sa merkado. Ang pagbaba ng Apple sa market capitalization, ang matagumpay na paglabas ng smartphone ng Huawei, at ang napakalakas na pagganap ng dolyar ay nagsisilbing mga paalala ng pag-iingat para sa mga namumuhunan ng pagkasumpungin at hindi mahuhulaan ng pandaigdigang merkado.

Kahulugan:

– Market capitalization: Ang kabuuang halaga ng natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya.

– Forex strategists: Mga ekspertong nagsusuri at naghuhula ng mga paggalaw ng currency sa foreign exchange market.

– Onshore yuan: Ang Chinese yuan ay nakipagkalakalan sa loob ng mainland China.

– Yen: Ang pera ng Japan.

– Pan-European STOXX 600 index: Isang index na kumakatawan sa pagganap ng mga pangunahing European stock.

– SBF-120 equity index: Isang benchmark na index ng Paris stock market, na kumakatawan sa pagganap ng 120 pangunahing kumpanya.

Pinagmulan: Ankur Banerjee (Reuters)