Ipinakilala ng Euro Truck Simulator 2 DLC ang mga Modern Lines Paint Jobs

Ang Euro Truck Simulator 2 ay naglabas ng bagong DLC ​​na tinatawag na Modern Lines Paint Jobs Pack, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na i-customize ang kanilang mga trak na may kakaiba at tulis-tulis na disenyo. Nag-aalok ang DLC ​​ng anim na tema ng disenyo, kabilang ang Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, at Two Fold. Ang bawat disenyo ay maaaring ilapat sa anumang trak sa simulator at maaaring higit pang i-customize gamit ang mga pagpipilian sa kulay. Ang mga trabaho sa pintura ay umaabot din sa lahat ng maaring pag-aari na mga paintable na trailer.

Ang Modern Lines Paint Jobs Pack ay available sa Steam sa halagang £1.69/€1.99/$1.99. Maaaring piliin ng mga manlalaro ang kanilang paboritong disenyo at gawing kakaiba ang kanilang mga trak sa mga virtual na kalsada. Ang paglabas ng DLC ​​na ito ay pagkatapos ng mga kamakailang preview para sa paparating na West Balkans DLC, na magtatampok ng mga bagong ferry at landmark sa Ancona at Bari regions.

Ang Euro Truck Simulator 2 ay patuloy na nag-aalok ng bagong nilalaman at mga update para mapahusay ang karanasan sa paglalaro para sa mga manlalaro. Bilang karagdagan sa mga DLC, hinamon ng laro kamakailan ang mga manlalaro na may walang-GPS na hamon, na nagdaragdag ng dagdag na antas ng kahirapan at pagiging totoo para sa mga naghahanap ng mas malaking hamon.

Kung fan ka ng Euro Truck Simulator 2, ang Modern Lines Paint Jobs Pack ay isang magandang paraan upang magdagdag ng ilang likas na talino sa iyong virtual na karanasan sa trucking. Piliin ang iyong paboritong disenyo at pindutin ang kalsada sa istilo!

Pinagmulan: SCS Software