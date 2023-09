Makakuha ng Malaking Diskwento sa Samsung Galaxy S23 Ultra na may Trade-in

By

Kung ikaw ay nasa merkado para sa isang bagong camera phone, ngayon ang perpektong oras upang isaalang-alang ang Samsung Galaxy S23 Ultra. Sa kasalukuyan, ang Samsung ay nag-aalok ng napakalaking diskwento sa device na ito, na may pagbaba ng presyo na $980, na dinadala ang kabuuang gastos sa $399.99 mula sa orihinal nitong presyo na $1,379.99.

Ang diskwento ay makukuha sa pamamagitan ng pinahusay na trade-in credit program. Sa pamamagitan ng pangangalakal sa iyong karapat-dapat na device, maaari kang makatanggap ng hanggang $800 sa trade-in na credit, bilang karagdagan sa isang upgrade sa storage na nagkakahalaga ng $180. Ang deal na ito ay hindi lamang ginagawang mas abot-kaya ang telepono ngunit nagbibigay din ng pagkakataong i-upgrade ang iyong device.

Sa aming pagsusuri sa Samsung Galaxy S23 Ultra, nalaman namin na ito ay isang mabilis at tumutugon na device na may hindi kapani-paniwalang screen. Ang natatanging tampok ng teleponong ito ay ang camera nito, na nalampasan ang lahat ng iba pang modelo sa aming mga pagsubok. Kung priyoridad mo ang isang pambihirang camera, tiyak na sulit na isaalang-alang ang teleponong ito.

Ang halaga ng trade-in na credit na matatanggap mo ay depende sa halaga ng iyong trade-in na device. Naturally, ang mga mas bagong device ay magreresulta sa mas mataas na halaga ng trade-in. Gayunpaman, dahil sa mahusay na performance ng camera ng Samsung Galaxy S23 Ultra, maaaring sulit ang anumang device na inaalok mo para sa trade-in.

Kung nag-aalinlangan ka pa rin, tingnan ang pinakamahusay na mga presyo at deal ng Samsung Galaxy S23 Ultra na available. Ang may diskwentong presyo, kasama ng mga superior na kakayahan sa camera ng device na ito, ay ginagawa itong isang nakakahimok na pagpipilian para sa sinumang nangangailangan ng isang top-notch camera phone.

Pinagmumulan:

– Samsung Galaxy S23 Ultra sa Samsung.com

- Pinakamahusay na Gabay sa Mga Telepono ng Camera