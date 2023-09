Naantala ang Pagpapalabas ng Enchanted Portals sa Switch

Ang Enchanted Portals, isang inaabangang 2D platformer na inspirasyon ng Cuphead, ay nag-anunsyo ng pagkaantala sa paglabas nito sa Nintendo Switch. Orihinal na naka-iskedyul na ilunsad sa Setyembre 6, ang laro ay ilalabas na ngayon "pagkalipas ng ilang linggo" kasama ang PS4 at Xbox One na mga bersyon ng laro, ayon sa developer na Xixo Games Studio sa Twitter.

Bagama't ang bersyon ng PC ng Enchanted Portals ay nagawang matugunan ang petsa ng paglabas nito noong ika-5 ng Setyembre, ang mga maagang impression ng laro ay mas mababa kaysa sa stellar. Ang mga pagsusuri ng gumagamit ng Steam ay kasalukuyang nakaupo sa "Mostly Negative," na may maraming mga gumagamit na binabanggit ang mga problema sa kontrol bilang isa sa mga pangunahing isyu. Inaasahan na ang pagkaantala sa paglabas ng bersyon ng Switch ay magbibigay sa mga developer ng oras na kinakailangan upang matugunan ang mga problemang ito at makapaghatid ng mas magandang karanasan sa paglalaro.

Ang Enchanted Portals ay isang co-op na 2D platformer na sumusunod sa kuwento ng dalawang rookie magician na nagngangalang Bobby at Penny, na natagpuan ang kanilang sarili na naipit sa pagitan ng mga dimensyon. Nagtatampok ang laro ng kaakit-akit na musika, kaakit-akit na lumang-panahong sining, at walang tigil na komedya, na nangangako ng kakaiba at mabilis na karanasan sa paglalaro. Maaaring asahan ng mga manlalaro ang mga mapanghamong yugto ng platform, kapanapanabik na mga laban sa boss, at isang malakas na arsenal ng mga spell at galaw upang madaig ang mga hadlang at pagsulong sa laro.

Bagama't ang pagkaantala ay maaaring mabigo sa mga tagahanga na sabik na naghihintay sa pagpapalabas, ito ay isang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang laro ay nakakatugon sa mga pamantayan ng kalidad na inaasahan ng mga manlalaro. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang anunsyo tungkol sa bagong petsa ng paglabas ng Enchanted Portals sa Nintendo Switch.

