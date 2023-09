Ang Gearbox Studio ay Iniulat na Naapektuhan ng Mga Pagsisikap sa Muling Pagbubuo ng Embracer Group

By

Ayon sa mga kamakailang ulat, ang Gearbox Studio ay ang pinakabagong studio na naapektuhan ng patuloy na pagsusumikap sa muling pagsasaayos ng Embracer Group. Ang Embracer Group ay nag-anunsyo ng isang komprehensibong programa sa muling pagsasaayos noong Hunyo upang makabawi mula sa makabuluhang paggasta nito sa mga nakaraang taon at isang 40 porsiyentong pagbaba sa presyo ng pagbabahagi kasunod ng nabigong strategic partnership sa Savvy Games Group.

Bilang bahagi ng muling pagsasaayos, isa pang studio na pag-aari ng Embracer, Volition Games, ay agad na isinara sa pagtatapos ng nakaraang buwan. Ngayon, iniulat ng Reuters na maaaring ang Gearbox ang susunod na studio na ipapaubaya ng Embracer. Sinasabing nakikipagtulungan ang Embracer sa mga investment bank na Goldman Sachs at Aream & Co upang tuklasin ang opsyon ng pagbebenta ng Gearbox. Nakatanggap na sila ng interes mula sa mga third party na naghahanap upang makuha ang studio.

Kapansin-pansin na ang mga presyo ng pagbabahagi ng Embracer ay nakakita ng isang positibong pagbabago kasunod ng balitang ito. Ang Gearbox, na nakuha ng Embracer noong 2021, ay may magkahalong resulta sa mga kamakailang paglabas nito ng laro. Ang mga benta ng New Tales mula sa Borderlands ay naiulat na mababa, ayon sa publisher na Take-Two. Gayunpaman, ang isa pang Borderlands spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, ay lumampas sa inaasahan. Nauna nang sinabi ng CEO na si Randy Pitchford na ang mga karanasan sa hinaharap ay nasa pag-unlad na.

Bilang isang publisher, may plano ang Gearbox na ilabas ang Hyper Light Breaker at Homeworld 3 sa unang bahagi ng 2024. Maaaring magkaroon ng higit pang mga pag-unlad tungkol sa mga pagsisikap sa muling pagsasaayos ng Embracer Group at sa hinaharap ng Gearbox.