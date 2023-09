Tinataasan ng EE ang Mga Presyo ng Roam Further Plan ng 60 Porsiyento, Nakakagalit ang mga Customer

Ang EE, isa sa nangungunang network provider ng UK, ay nag-anunsyo kamakailan ng makabuluhang pagtaas ng presyo para sa Roam Further plan nito. Ang planong ito ay nagbibigay-daan sa mga customer na gumamit ng data, mga tawag, at mga text sa mga bansa tulad ng USA, Mexico, Canada, at Australia. Sa simula ng taon, ang halaga ng add-on ay £10 bawat buwan, na kalaunan ay tumaas sa £15 sa katapusan ng Marso. Gayunpaman, ang mga customer ng EE ay naabisuhan na ngayon na ang presyo ay tataas sa £25 bawat buwan sa Oktubre 18, 2023. Ito ay kumakatawan sa isang nakakabigla na 60 porsiyentong pagtaas at higit sa doble ng paunang presyo sa simula ng taon.

Hindi nakakagulat, maraming gumagamit ng EE ang hindi nasisiyahan sa biglaang pagtaas ng presyo na ito. Ang ilan ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga platform ng social media, na nangakong lumipat sa ibang mga provider ng network. Habang ang dahilan sa likod ng makabuluhang pagtaas na ito ay nananatiling hindi alam, malinaw na ang mga gumagamit ng EE ay nararamdaman na ang idinagdag na gastos ay hindi makatwiran.

Kapansin-pansin na ang EE ay hindi lamang ang network provider na naniningil ng dagdag para sa paggamit ng data sa ibang bansa. Ang ibang mga provider, gaya ng Three at Vodafone, ay mayroon ding mga bayarin para sa internasyonal na data. Tatlong singil ng £5 bawat araw para sa pag-access sa data sa USA, habang ang mga bayarin ng Vodafone ay nag-iiba sa paligid ng £6.50 depende sa kontrata.

Gayunpaman, para sa mga madalas bumiyahe at gustong umiwas sa tumaas na singil ng EE, may potensyal na solusyon. Ang pagkuha ng planong kinabibilangan ng Mga Smart Benefit, na maaaring baguhin buwan-buwan, ay maaaring mag-alok ng mga opsyon gaya ng Roam Further, Apple TV+, o Microsoft 365 Personal. Maipapayo para sa mga apektadong customer ng EE na tuklasin ang mga alternatibong deal na maaaring makatulong sa kanila na makatipid ng pera.

