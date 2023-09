Ipinakilala ng eBay ang AI Tool upang Bumuo ng Mga Listahan ng Produkto mula sa Mga Larawan

By

Naglabas ang eBay ng bagong generative AI tool na nagbibigay-daan sa mga nagbebenta na lumikha ng kumpletong listahan ng produkto sa pamamagitan lamang ng pag-upload ng larawan. Nilalayon ng kumpanya na i-streamline ang proseso ng pagbebenta para sa mga bagong merchant na maaaring makitang napakahirap ibigay ang lahat ng kinakailangang detalye. Gumagamit ang tool ng mga larawang ibinigay ng mga nagbebenta upang awtomatikong punan ang impormasyon tulad ng pamagat ng produkto, paglalarawan, kategorya, at iba pang nauugnay na detalye na gustong malaman ng mga potensyal na mamimili.

Bagama't kilala ang eBay para sa magkakaibang at kung minsan ay hindi naaayon sa mga listahan ng produkto, ang paggamit ng mga listahang binuo ng AI ay maaaring makatulong na magdala ng higit na pagkakapare-pareho at pagkakumpleto sa impormasyon ng item. Gayunpaman, mahalagang tandaan na maraming nagbebenta sa platform ang lubos na tumutugon sa mga tanong ng mamimili, na nagdaragdag ng personal na ugnayan at tumutulong na linawin ang anumang kawalan ng katiyakan.

Ang tool sa pagbuo ng batay sa imahe na ito ay hindi ang unang pakikipagsapalaran ng eBay sa generative AI. Dati, nag-aalok ang kumpanya ng pinasimpleng bersyon ng tool na nakabuo ng mga paglalarawan ng produkto batay sa input ng nagbebenta. Gayunpaman, ang naunang bersyong ito ay nakatanggap ng kritisismo para sa pagbuo ng mababang kalidad na teksto. Iniulat ng mga user na ang nabuong paglalarawan ay madalas na walang kapaki-pakinabang na impormasyon at naglalaman ng cliché na wika. Sa ilang sitwasyon, inalis pa nito ang mahahalagang detalye na gustong malaman ng mga potensyal na mamimili, na posibleng humantong sa mga reklamo ng mamimili.

Sa kabila ng mga potensyal na benepisyo nito, mahalagang suriin at i-edit ng mga nagbebenta ang mga listing na binuo ng AI upang matiyak ang katumpakan at kaugnayan. Nilalayon ng tool na tulungan ang mga nagbebenta sa proseso ng listing, ngunit nananatiling mahalaga ang interbensyon ng tao at atensyon sa detalye.

Sa pangkalahatan, ang AI tool ng eBay para sa pagbuo ng mga listahan ng produkto mula sa mga larawan ay nagpapakita ng pangako sa paggawa ng karanasan sa pagbebenta nang mas mahusay. Gayunpaman, dapat na maging maingat ang mga nagbebenta at gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos upang matiyak ang katumpakan at kalidad ng mga listahan.