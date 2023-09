Ipinapakilala ng Drop ang Mga Na-upgrade na Bersyon ng Ctrl, Alt, at Shift Mechanical Keyboard

Ang Drop, ang tagagawa ng mekanikal na keyboard na kamakailan ay nakuha ng Corsair, ay inihayag ang mga bagong bersyon ng mga sikat na keyboard nito, kabilang ang Alt V2, Ctrl V2, at Shift V2. Ang mga bagong modelong ito ay may kasamang iba't ibang mga pagpapahusay upang mapahusay ang pagganap at pagiging tugma.

Isa sa mga makabuluhang pagpapabuti ay ang pagdaragdag ng suporta para sa limang-pin switch sa halip na tatlong-pin switch. Ang pagpapahusay na ito ay nagbibigay-daan sa mga keyboard na maging tugma sa isang mas malawak na hanay ng mga aftermarket switch sa labas ng kahon. Bukod pa rito, opisyal na ngayon na sinusuportahan ng mga bagong modelo ang VIA customization software, na nag-aalok sa mga user ng isang makapangyarihang tool upang baguhin ang kanilang mga setting ng keyboard.

Para mapahusay ang acoustics ng mga keyboard, nagdagdag si Drop ng mga karagdagang layer ng foam sa kanilang construction. Nakakatulong ito na bawasan ang reverberation at lumikha ng mas kasiya-siyang tunog habang nagta-type. Na-upgrade din ang mga stabilizer, na responsable sa pagpapanatiling matatag ng mas malalaking key, gaya ng space bar, upang mapabuti ang kalidad ng tunog ng mga ito.

Ang mga keyboard ay nagtatampok pa rin ng isang aluminyo na katawan, at ang mga switch ay nakatuon sa isang "nakaharap sa hilaga" na direksyon, na nagbibigay-daan sa mas mahusay na paghahatid ng liwanag sa pamamagitan ng mga key. Gayunpaman, maaaring bahagyang limitahan ng oryentasyong ito ang aftermarket keycap compatibility.

Nag-aalok ang Drop ng iba't ibang configuration para sa mga keyboard. Mabibili ang mga ito bilang mga pre-built na keyboard o bilang mga bare-bones kit para sa mga user na mas gustong gumamit ng sarili nilang mga switch at keycap. Ang Alt V2 at Ctrl V2 ay available sa parehong low-profile at high-profile na mga kaso, na nagpapahintulot sa mga user na pumili ng kanilang gustong aesthetic.

Kapansin-pansin, nag-aalok din ang Drop ng mga na-upgrade na bahagi bilang mga aftermarket na upgrade para sa mga kasalukuyang may-ari ng Ctrl, Alt, at Shift na ayaw bumili ng ganap na bagong keyboard.

Sa pangkalahatan, ang mga bagong bersyon na ito ng Ctrl, Alt, at Shift na mga keyboard ay nagdadala ng isang hanay ng mga pagpapahusay, na ginagawang mas mapagkumpitensya ang mga ito sa merkado. Sa pinahusay na switch compatibility, nako-customize na suporta sa software, at na-upgrade na acoustics, nag-aalok ang mga keyboard na ito ng nakakahimok na opsyon para sa mga mahilig sa mechanical keyboard.

