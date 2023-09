Ang pinakaaabangang larong Starfield ay hindi lamang napuno ng mga nakamamanghang tanawin at nakaka-engganyong gameplay, ngunit nag-aalok din ito sa mga manlalaro ng napakaraming quests na dapat gawin. Isa sa mga natatanging side quest na natuklasan sa ngayon ay ang "Unang Pakikipag-ugnayan," na kinasasangkutan ng isang barko na puno ng mga stranded na indibidwal sa orbit sa paligid ng isang planeta.

Upang simulan ang paghahanap sa "Unang Pakikipag-ugnayan" sa Starfield, ang mga manlalaro ay dapat maglakbay sa Porrima II sa Porrima star system. Doon, makikita nila ang mga tripulante ng ECS ​​Constant, na wala sa oras at lugar. Ang mga tagahanga ng Star Trek ay maaaring magkatulad sa episode na "The Neutral Zone" mula sa unang season ng The Next Generation.

Bago sumabak sa quest, pinapayuhan na kumpletuhin ang pangalawang bahagi ng isa pang quest na tinatawag na "Unearthed." Bagama't hindi kinakailangan para sa "Unang Pakikipag-ugnayan," ang pagtatapos ng "Nakakuha" ay nagbibigay ng mahalagang insight sa kasaysayan ng tao ng laro, na nagpapahusay sa karanasan sa pagsasalaysay ng "Unang Pakikipag-ugnayan."

Sa pagdating sa orbit ng Porrima II, ang mga manlalaro ay makakatanggap ng mensahe mula sa isang NPC na nagngangalang Jiro Sugiyama, na humihiling ng kanilang tulong sa pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa na-stranded na barko. Kapag nakadaong na ang mga manlalaro sa barko, malalaman nila na ang ECS ​​Constant ay isang kolonya na barko na nagsimula sa paglalakbay nito mula sa Earth bago natuklasan ng sangkatauhan ang mas mabilis kaysa sa magaan na paglalakbay. Sa paglipas ng 200 taon, maraming henerasyon ang nabuhay at namatay sakay ng barko na may pag-asang manirahan sa Porrima II.

Upang umunlad sa paghahanap, ang mga manlalaro ay dapat magtungo sa Paradiso resort planetaside at dumalo sa isang board meeting. Sa daan, magkakaroon sila ng pagkakataong makipag-ugnayan sa magkakaibang mga tripulante na naninirahan sa ECS Constant, kahit na makaharap ang isang silid-aralan na puno ng mga bata.

Pagdating sa boardroom, masasaksihan ng mga manlalaro ang corporate scheming ng mga executive ng Paradiso. Binigyan sila ng tatlong opsyon: ang maging indentured servant ang ECS ​​Constant crew sa Porrima II, para lagyan ng grav drive ang barko para makahanap ng ibang tirahan ang crew, o patayin ang buong crew.

Upang piliin ang unang opsyon, ang mga manlalaro ay kinakailangang mangalap ng mga partikular na materyales at kumbinsihin ang kapitan ng barko. Ang pangalawang opsyon ay nagsasangkot ng paglalakbay sa HopeTech sa planetang Polvo upang makakuha ng grav drive at pagkatapos ay ihanda ang ECS ​​Constant para sa pag-install nito. Para sa pangatlong opsyon, malalaman ng mga manlalaro na ang mga executive ay hindi maaaring permanenteng patayin.

Ang “First Contact” ay isa lamang sa mga nakakaengganyong side quest sa Starfield na naglulubog sa mga manlalaro sa isang mayaman at dinamikong uniberso. Sa nakakaintriga nitong mga storyline at magkakaibang pagpipilian, nag-aalok ang laro ng mga oras ng entertainment para sa mga tagahanga ng genre ng science fiction.

