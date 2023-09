Ang Domino's Pizza ay Nakipagsosyo sa Elephant para sa Digital Ordering Redesign

By

Pinili ng Domino's Pizza ang IPG creative agency na Elephant para baguhin ang digital ordering ecosystem nito. Ang layunin ng muling pagdidisenyo ay gawing makabago ang proseso ng pag-order at ipakita ang pagbabago at personalidad ng tatak ng Domino. Nanalo si Elephant sa negosyo pagkatapos ng pagsusuri na pinangunahan ng Pile & Company.

Sinabi ni Elephant President Cara DiNorcia, "Ang Domino's ay palaging nangunguna sa kategorya at nangunguna sa pagbabago, lalo na sa espasyo ng teknolohiya kung saan pinasimulan nila ang digital ordering. Gusto naming makipagsosyo sa mga ambisyosong brand na naghahanap upang maging mas mahusay. Ang pakikipagtulungan sa isang iconic na brand tulad ng Domino's upang lumikha ng talagang makabuluhang pagbabago sa kanilang digital na karanasan ay eksaktong uri ng kumplikadong hamon na gustong harapin ng aming team."

Ang online na pag-order ng Domino ay nagkakahalaga ng higit sa 80% ng negosyo nito, at ang brand ay nagnanais ng pag-refresh batay sa mga umuusbong na inaasahan ng consumer sa mga karanasan sa ecommerce. Gagamitin ng Elephant ang kadalubhasaan nito sa karanasan sa brand at produkto upang matiyak na ang bagong sistema ng pag-order ay bubuti sa kasalukuyang alok.

Si Christopher Thomas Moore, ang Chief Digital Officer ng Domino, ay nagsabi, “Habang ang aming digital na negosyo ay umuunlad at patuloy naming sinusubok at ino-optimize ang karanasan ng user, naniniwala kami na ang pagpapahusay sa aming mga digital na kakayahan sa pag-order ay ang pinakamahusay na diskarte para sa patuloy na tagumpay, lalo na bilang relasyon ng mga mamimili. sa pag-unlad ng teknolohiya." Ipinahayag ni Moore na ang Domino's ay humanga sa mga malikhaing ideya na ipinakita ni Elephant.

Idinagdag pa ng Chief Digital Officer ng Domino, “Ang kumbinasyon ng kadalubhasaan mula sa Elephant at sa aming ahensya ng record, Work In Progress, ay nakabuo ng isang pananaw at diskarte na magpapalaki sa aming mga digital na karanasan, na ginagawang mas mahiwaga ang proseso ng pag-order ng iyong paboritong pizza. .”

Ang partnership sa pagitan ng Domino's Pizza at Elephant ay naglalayong lumikha ng pinahusay at mas makabagong karanasan sa pag-order ng digital para sa mga customer ng Domino.

