Magbebenta ba ang Disney sa Apple? Ang Matagal na Interes ni Bob Iger sa Tech Behemoth

Ayon sa ilang nakaraan at kasalukuyang mga executive ng Disney, may haka-haka na si Bob Iger, ang CEO ng Disney, ay may "nais na pagtatapos ng laro" upang manatiling CEO hangga't maaari at kalaunan ay ibenta ang kumpanya sa Apple. Ang haka-haka na ito ay nagmula sa malapit na pagkakaibigan na nabuo sa pagitan ng Iger at Apple founder na si Steve Jobs pagkatapos makuha ng Disney ang Pixar noong 2006.

Sa kanyang memoir, inihayag ni Iger na kung nabubuhay pa si Jobs, malamang na napag-usapan nila ang posibilidad na pagsamahin ang kanilang mga kumpanya. Gayunpaman, mayroong ilang mga hadlang na kailangang lagpasan para sa isang pagsasama-sama ng Disney-Apple, kabilang ang pag-apruba ng regulasyon at ang katotohanan na ang Apple ay bihirang gumawa ng mga acquisition na kasing laki ng deal sa Disney-Pixar.

Ang kasalukuyang klima ng regulasyon, na may pagtuon sa pag-crack down sa Big Tech, ay maaaring maging mahirap para sa isang mega-merger na tulad nito na makatanggap ng pag-apruba. Ang mga kaso ng antitrust ay isinampa laban sa mga kumpanya tulad ng Amazon at Microsoft, na sinasabing sila ay mga monopolyo. Higit pa rito, nakatakdang dumaan sa paglilitis ang Google dahil sa mga paratang ng mga ilegal na deal sa negosyo.

Sa kabila ng mga hadlang na ito, may oras pa rin si Iger para maniobrahin ang isang malaking pagkuha. Ang kanyang kontrata bilang CEO ng Disney ay pinalawig hanggang 2026, at kamakailan ay bumalik siya sa kumpanya pagkatapos magretiro noong 2020. Mula nang bumalik siya, sinimulan ni Iger ang isang cost-cutting spree, kabilang ang mga tanggalan at muling pagsasaayos sa buong kumpanya. Nagpahiwatig din siya sa posibilidad ng pagbebenta ng mga hindi-Disney asset, tulad ng ABC at ESPN.

Kumalat din ang mga alingawngaw na maaaring isaalang-alang ng Disney ang isang bagong diskarte para sa mga linear na katangian ng telebisyon nito, na naapektuhan ng lumiliit na mga madla at ang pagtaas ng cord-cutting. Gayunpaman, ang kasalukuyang presyo ng stock ng Disney ay nakikipagkalakalan sa mababang hindi nakikita sa halos isang dekada, na nagpapahiwatig ng mga potensyal na hamon para sa kumpanya. Oras lang ang magsasabi kung ang matagal nang interes ni Bob Iger sa Apple ay magbubunga.

Mga Pinagmulan: CNBC, Vanity Fair