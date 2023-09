Ang Atlantic City Housing Authority ay Gumagastos ng Kalahating Milyong Dolyar sa mga Leadership Consultant

Ang Atlantic City Housing Authority kamakailan ay sumailalim sa pagsisiyasat pagkatapos na ibunyag na gumastos sila ng halos $500,000 sa mga consultant ng pamumuno. Nagdulot ito ng mga alalahanin sa mga residente na naniniwala na ang mga pondo ay maaaring mas mahusay na magamit upang makinabang ang komunidad.

Ayon sa komento sa Facebook ni Charmaine Hall, inuuna ng awtoridad ang paggastos sa mga consultant kaysa sa mga programa para sa mga residente, partikular ang mga batang nakatira sa kanilang pabahay. Nagdulot ito ng galit sa mga miyembro ng komunidad na nararamdaman na ang kanilang mga pangangailangan ay napapabayaan.

Si Marie J. Coates, na nagkomento din sa Facebook, ay nagbigay-diin sa katotohanan na ang mga aksyon ng awtoridad ay hindi lamang may kinalaman kundi pati na rin ilegal. Bilang mga halal na opisyal, inaasahang susunod sila sa batas, at ang kanilang desisyon na maglaan ng napakalaking halaga ng pera sa mga consultant ay nagbangon ng mga katanungan tungkol sa kanilang integridad at pananagutan.

Bilang tugon sa kontrobersya, nanawagan si Robert Basco ng agarang aksyon mula sa tanggapan ng gobernador para mabuwag ang dysfunctional board. Nanindigan siya na mas nararapat ang mga residente at nagbabayad ng buwis at nabigo ang kasalukuyang pamunuan na unahin ang kanilang mga pangangailangan.

Ang Atlantic City Housing Authority ay dati nang nahaharap sa mga batikos para sa pamamahala at paggawa ng desisyon nito. Binanggit ni Valeria J. Marcus, sa isang komento sa Facebook, ang cronyism, nepotism, at favoritism bilang mga malaganap na isyu sa loob ng organisasyon. Ito ay higit pang nagdulot ng kawalan ng tiwala sa mga residente at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kakayahan ng awtoridad na epektibong maglingkod sa komunidad.

Pinagmulan: PressofAC.com, Facebook

Kahulugan:

1. Mga consultant sa pamumuno: Mga propesyonal na nagbibigay ng patnubay at payo sa mga pinuno at organisasyon upang makatulong na mapabuti ang kanilang pagiging epektibo at makamit ang kanilang mga layunin.

2. Atlantic City Housing Authority: Isang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa mga residente sa Atlantic City, New Jersey.

