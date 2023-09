Plano ng Ministry of Digital Affairs sa Taiwan na Magtatag ng AI Production System at Center

Ang Ministry of Digital Affairs sa Taiwan ay nagtatrabaho sa pagtatatag ng isang production system at center para suriin at subukan ang mga application ng artificial intelligence (AI). Ang Deputy Minister of Digital Affairs, Lee Huai-jen, ay ginawa ang anunsyo na ito sa pagbubukas ng seremonya ng DevDays Asia, isang forum ng teknolohiya na magkasamang inorganisa ng Microsoft at ng Administrasyon ng ministeryo para sa Digital Industries.

Bilang karagdagan sa pag-set up ng AI production system at center, susuriin at susuriin din ng National Science and Technology Council ang Trustworthy AI Dialog Engine. Ang mga hakbangin na ito ng gobyerno ay inaasahang makakatulong sa mga industriya sa Taiwan na bumuo ng responsable at mapagkakatiwalaang mga aplikasyon ng AI.

Ang DevDays Asia, na kasalukuyang nagaganap sa Taipei at lilipat sa Kaohsiung sa Biyernes, ay nakatutok sa generative AI development, cybersecurity, at digital resilience. Ang mga kumpanya ng Taiwan ay lalong naghahanap upang isama ang teknolohiya ng AI sa iba't ibang industriya. Ang ilan ay gumagamit ng Azure OpenAI Service ng Microsoft, na nagbibigay ng kritikal na seguridad ng enterprise, pagsunod, at mga solusyon sa pagiging available sa rehiyon.

Ang Microsoft Taiwan ay aktibong kasangkot sa pagbuo ng AI sa Taiwan. Ang AI research-and-development center ng kumpanya, na itinatag noong 2018, ay malapit na nakipagtulungan sa gobyerno at patuloy na namumuhunan sa Taiwan, partikular sa AI talent cultivation, software, at hardware development.

Binibigyang-diin ng Microsoft ang kahalagahan ng responsable at etikal na mga aplikasyon ng AI, na nagsasaad na ang pagbuo ng AI ay higit pa sa paglikha ng mga generative na teknolohiya ng AI. Kamakailan ay inanunsyo ng kumpanya na nakamit nito ang layunin ng digital talent cultivation nito sa Taiwan nang mas maaga sa iskedyul at planong maglunsad ng AI technology training program para turuan ang publiko sa pinakabagong mga teknolohiya at application ng AI.

