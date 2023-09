Pagtulong sa Mga Maliit na Negosyo sa Digital Production at Marketing: Just Adventure Productions LLC

Ang Just Adventure Productions LLC, isang maliit na negosyo na nakabase sa Big Stone Gap, Virginia, ay nakatuon sa pagbibigay ng digital production at mga serbisyo sa marketing sa iba pang maliliit na negosyo. Nakatanggap kamakailan ang kumpanya ng $10,000 seed capital matching grant mula sa Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) upang suportahan ang paglago nito.

Itinatag ni Justin Falin noong Disyembre 2022, nag-aalok ang Just Adventure Productions ng hanay ng mga serbisyo kabilang ang videography, drone videography, at social media marketing. Nilalayon ng kumpanya na maging pangunahing ahensya sa paggawa at marketing ng digital media sa rehiyon, na sumusuporta sa tagumpay ng mga residente at negosyo sa Southwest Virginia.

Bilang karagdagan sa mga kasalukuyang alok nito, ang Just Adventure Productions ay may mga plano para sa pagpapalawak sa hinaharap, kabilang ang disenyo ng web, mga mobile app, at mga serbisyo sa pagsasanay sa social media. Inaasahan ng kumpanya na maging isang maaasahan at kagalang-galang na negosyo na tumutulong sa mga negosyo na lumipat sa digital age ng media at marketing.

Sa background sa mass communications at apat na taong karanasan sa produksyon, si Justin Falin ang nangunguna sa paglago ng kumpanya. Miyembro rin siya ng Wedding and Event Videographers Association International at kinukumpleto ang pamantayan para makatanggap ng sertipikasyon ng WEVA International Merited Professional Videographer. Ang kumpanya ay kasalukuyang gumagamit ng isang full-time at isang part-time na empleyado, na may mga planong palawakin hanggang sa apat na full-time at dalawang part-time na empleyado sa loob ng limang taon.

Isa sa mga pangunahing bentahe para sa Just Adventure Productions ay ang VCEDA seed capital grant. Ang grant ay nakatulong sa kumpanya na bumili ng mga mamahaling kagamitan na kailangan para sa mga operasyon nito. Kung wala ang grant, kailangan ni Justin na mabaon sa utang para makakuha ng tamang kagamitan. Ang grant ay naging malaking tulong sa paglago at pag-unlad ng kumpanya.

Sa pangkalahatan, ang Just Adventure Productions ay naglalayon na suportahan ang iba pang maliliit na negosyo sa kanilang mga pangangailangan sa digital marketing, na nagbibigay ng mga solusyon sa buong serbisyo upang matulungan silang sabihin ang kanilang kuwento, ipakita ang kanilang mga produkto at serbisyo, mag-recruit ng talento o mga tagasuporta, at makakuha ng isang competitive edge.

