Nagbabalik ang World Languages ​​at Digital Humanities Meet-Up sa Unibersidad ng Arkansas

Ang World Languages ​​and Digital Humanities Studio sa University of Arkansas ay nasasabik na ipahayag ang pagbabalik ng Digital Humanities Meet-Up. Ang kaganapan ay magaganap sa studio na matatagpuan sa JB Hunt Center sa ika-14 ng Setyembre mula 4-5 pm

Sa pagbubukas ng DH Meet-Up, ang mga guro at nagtapos na mga mag-aaral mula sa Department of World Languages, Literatures, and Cultures ay magpapakita ng kanilang mga proyekto na pinagsasama ang mga kultura ng mundo at digital na teknolohiya. Maaaring asahan ng mga dadalo na makakita ng mga presentasyon sa iba't ibang paksa, tulad ng 360 photography, interactive na virtual tour ng mga sinaunang site, touch-screen paleography lesson para sa pag-aaral ng Medieval French, at ang makabagong paggamit ng mga digital na tool sa silid-aralan.

Kasunod ng kaganapan, magkakaroon ng isang pagtanggap na gaganapin sa WLDH Studio, na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga dadalo na mag-network at higit pang pag-usapan ang mga proyektong ipinakita.

Ang ikalawang DH Meet-Up ng buwan ay magaganap sa ika-28 ng Setyembre mula 11 am hanggang 12 pm Ang pagpupulong na ito ay magtatampok ng mga guro at nagtapos na mga mag-aaral mula sa departamento ng WLLC na magbabahagi ng kanilang mga plano para sa mga proyekto sa hinaharap na pinagsasama ang mga kultura ng mundo at digital na teknolohiya. Kabilang dito ang mga panukala para sa pagpopondo, mga potensyal na kurso, at mga yunit ng pag-aaral. Ang tanghalian ay ibibigay ng studio kasunod ng kaganapang ito.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Para manatiling updated sa mga event na hino-host ng WLLC Department at ng World Languages ​​and Digital Humanities Studio, sundan ang WLLC sa Instagram, Facebook, at Twitter.

