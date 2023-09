Digital Coupons: Ang Pagtaas ng Savings sa Digital Era

Ang mga digital na kupon ay nagiging popular dahil mas maraming tao ang lumalayo sa mga tradisyonal na pahayagan. Sa pagbaba ng mga subscription sa pahayagan, ang kaginhawahan ng mga digital na kupon ay naging maliwanag. Ang mga retailer tulad ng Publix ay tinatanggap ang teknolohiya sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagtitipid sa pamamagitan ng kanilang mobile app at programa, ang Club Publix. Maa-access na ngayon ng mga mamimili ang mga diskwento gamit ang kanilang mga telepono o numero ng telepono, na inaalis ang pangangailangan para sa mga kupon na papel.

Sinabi ni Hannah Herring mula sa Publix, "Sa palagay ko, sa pagdating ng teknolohiya, tiyak na nakakakita tayo ng pagtaas sa paggamit ng digital coupon." Ang isa sa mga pakinabang ng mga digital na kupon ay ang kaginhawaan na kanilang inaalok. Lumipas na ang mga araw ng paghahanap ng mga nawalang papel na kupon o pag-aalala kung naiwan sila sa kotse. Ngayon, magagamit ng mga mamimili ang kanilang mga kupon sa kanilang mga telepono.

Kinilala rin ng mga retailer ang mga benepisyo ng mga digital na kupon sa pagbabawas ng potensyal para sa pandaraya. Sa pamamagitan ng paghikayat sa mga customer na gumamit ng mga aprubadong kupon sa mga app ng tindahan, nababawasan ang panganib ng mapanlinlang na paggamit ng kupon. Ipinaliwanag ni Breanne Benson, na kilala bilang "Bree The Coupon Queen,", "Kung ang mga tindahan ay magsisimulang mawalan ng malaking pera, kakailanganin nilang magsara gamit ang mga kupon sa pangkalahatan."

Kapansin-pansin, hindi na limitado ang kupon sa isang partikular na demograpiko. Ang mga tao sa lahat ng edad at background ay nagiging interesado sa sining ng kuponing. Inihayag ni Benson, "Ibig kong sabihin, mayroon akong mga tao sa kolehiyo na kumukuha ng aking programa at natututo kung paano kupon. Mayroon akong mga tao na nagretiro sa isang nakapirming kita, kunin ang aking programa at matuto kung paano kupon. Ang mga mas lumang henerasyon ay umaangkop sa paggamit ng mga digital na kupon, na naaakit sa kadalian at kaginhawahan ng mga smartphone at app.

Nag-aalok din ang mga digital na kupon ng isang kalamangan kaysa sa tradisyonal na mga kupon ng papel - hindi nagpapakilala. Ang ilang mga tao ay maaaring makaramdam na hinuhusgahan kapag gumagamit ng mga kupon ng papel, na humahantong sa kanila upang maiwasan ang paggamit ng mga ito. Gayunpaman, sa mga digital na kupon, ang mga mamimili ay maaaring makatipid nang maingat nang hindi nababahala tungkol sa mga opinyon ng iba.

Pipiliin mo man na manatili sa tradisyonal na pag-clipping o pumili para sa kaginhawahan ng mga digital na kupon, ang diskarte ng pag-iipon ay nananatiling walang tiyak na oras. Ang susi ay ang pag-aaral kung paano maging organisado, pagpaplano ng mga deal nang maaga, at pag-maximize ng mga matitipid. Kaya, sa susunod na mamili ka, isaalang-alang ang pagsali sa trend ng digital couponing at panoorin ang paglaki ng iyong ipon.

Pinagmumulan:

– Bree Ang Reyna ng Kupon

– Publix app at Club Publix program