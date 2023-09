Ang Mga Produkto sa Pamumuhunan ng Digital Asset ay Nakikita ang Mga Patuloy na Outflow sa gitna ng Bumababang Interes

Ang mga produkto ng pamumuhunan sa digital asset ay nakakaranas ng mga outflow habang bumababa ang interes at dami ng kalakalan sa merkado ng cryptocurrency. Noong nakaraang linggo, kabuuang $59 milyon ang dumaloy mula sa iba't ibang produkto, na minarkahan ang ikaapat na magkakasunod na linggo ng mga pag-agos. Ayon sa ulat ng Digital Asset Fund Flows mula sa CoinShares, kabuuang $294 milyon ang na-withdraw mula sa mga pondo sa nakalipas na buwan, na kumakatawan sa 0.9% ng kabuuang mga asset sa ilalim ng pamamahala.

Bagama't karaniwan na ang mga pag-agos sa nakalipas na taon, ang mga produktong short-Bitcoin ay nakakita rin ng mga pag-agos noong nakaraang linggo, na nagpapahiwatig ng hindi magandang damdamin para sa klase ng asset. Malaki ang pagbaba ng mga volume ng kalakalan ng 73% kumpara sa nakaraang linggo, na umabot lamang sa $754 milyon.

Naranasan ng Bitcoin ang pinakamalaking pag-agos, kung saan ang mga mamumuhunan ay kumukuha ng $69 milyon mula sa mga pondong nakatuon sa BTC, habang ang mga produktong short-Bitcoin ay nakakita ng pinakamalaking solong linggo ng mga pag-agos mula noong Marso 2023, na may kabuuang $15 milyon. Ang mga produkto ng Ethereum ay nakakita rin ng mga pag-agos, na umabot sa $4.8 milyon, na ginagawa itong hindi gaanong minamahal na digital asset sa mga namumuhunan ng ETP sa taong ito.

Sa kabila ng pangkalahatang pag-agos, ang mga produktong nauugnay sa XRP ay nakakita ng $0.7 milyon na dumaloy sa pagsunod sa desisyon na ang token ay hindi isang seguridad. Karamihan sa mga bansang nag-aalok ng mga produktong digital asset investment ay nakaranas ng mga outflow, kung saan nangunguna ang Germany na may $20 milyon na outflow, na sinundan ng Canada na may $17.6 milyon at ang US na may $12.3 milyon.

Ang mga blockchain equities ay nahaharap din sa negatibong sentimento, na may $10.8 milyon na outflow, na minarkahan ang ikalimang magkakasunod na linggo ng mga outflow. Ang mas malawak na merkado ng crypto ay nagpapakita ng pagwawalang-kilos at kawalan ng katiyakan, na may mga stablecoin na nakakaranas ng pagbaba ng supply at bumalik sa neutral o negatibong mga pag-agos para sa BTC at ETH mula noong huling bahagi ng Agosto.

Sa pangkalahatan, ang merkado ay pumasok sa panahon ng matinding kawalang-interes, pagkahapo, at pagkabagot, na may mababang pagkasumpungin, pagkatubig, dami ng kalakalan, at dami ng on-chain settlement. Ang Crypto Fear & Greed Index ay nasa teritoryong "Takot" na ngayon pagkatapos na gumugol ng huling buwan sa teritoryong "neutral".

Pinagmulan: CoinShares, Glassnode, Alternative