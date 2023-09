Ang Orchard ay Nag-hire ng Digital Account Manager para sa mga UK DSP

Ang Orchard, isang nangungunang kumpanya ng pamamahagi ng musika, ay naghahanap ng isang Digital Account Manager upang pamahalaan ang mga pangunahing relasyon sa mga UK digital service provider (DSP) tulad ng Apple, Amazon, at VEVO. Kasama sa tungkulin ang pakikipagtulungan nang malapit sa pamamahala ng label at mga marketing team upang lumikha ng mga nakakahimok na campaign ng content para sa mga artist at label, pati na rin ang pamamahala sa pang-araw-araw na relasyon sa mga digital retailer.

Kasama sa mga responsibilidad ang pag-pitch para sa mga placement ng playlist at mga collaborative na kampanya sa marketing, pati na rin ang pagpapanatili ng mga relasyon sa mga digital retailer sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pulong, kaganapan, at gig. Bukod pa rito, uunahin at susuriin ng Digital Account Manager ang iskedyul ng pagpapalabas upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga label at artist, at ipaalam ang pagsusuri at mga resulta pabalik sa mga stakeholder.

Ang perpektong kandidato ay dapat magkaroon ng higit sa dalawang taon ng karanasan sa industriya ng musika, isang malakas na kaalaman sa nangungunang mga digital retail platform, at isang mahusay na pag-unawa sa diskarte sa pagbebenta. Mas gusto ang karanasan sa komunikasyon sa mga retail account o digital marketing platform, kasama ang mahuhusay na kasanayan sa komunikasyon, malalim na pag-unawa sa landscape ng social media, at malakas na kakayahan sa pagsusuri. Ang pagiging pamilyar sa Excel, PowerPoint, at Word ay kinakailangan din.

Ang Orchard ay nag-aalok ng pagkakataong mag-ambag sa malikhaing paglalakbay sa isang pandaigdigang yugto, na may moderno, magkakaibang, at makabagong kapaligiran sa trabaho. Nagbibigay din sila ng pamumuhunan sa pag-aaral at pag-unlad, pati na rin ang isang hanay ng mga benepisyo tulad ng pribadong medikal na cover, isang mapagbigay na pamamaraan ng pensiyon, katiyakan sa buhay, at proteksyon sa kita.

Tungkol sa The Orchard:

Ang Orchard ay isang pioneering na kumpanya ng pamamahagi ng musika, video, at pelikula, at isang nangungunang Multi Channel Network na tumatakbo sa buong mundo. Ang kanilang panlahatang diskarte sa pagbebenta at marketing, na sinamahan ng teknolohiya at mga operasyon na nangunguna sa industriya, ay nagpapalawak ng abot at kita sa mga digital, pisikal, at mobile na saksakan. Itinatag noong 1997, binibigyang kapangyarihan ng The Orchard ang mga negosyo at tagalikha sa industriya ng entertainment.

