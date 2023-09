Kinukuha ng Dhruv Consultancy Services Limited ang kontrata para sa proyekto ng highway sa Maharashtra

Ang Dhruv Consultancy Services Limited ay nakaranas ng 1.33% na pagtaas sa halaga ng bahagi nito kasunod ng pagpapalabas ng Letter of Award (LOA). Binibigyan ng LOA ang kumpanya ng pagkakataon na magbigay ng mga serbisyo sa pagkonsulta para sa mga independiyenteng serbisyo ng inhinyero sa panahon ng operasyon at yugto ng pagpapanatili ng apat na laning na proyekto sa Sangli-Solapur Section ng national highway-166 (NH-166) sa Maharashtra.

Ang LOA ay inisyu ng opisina ng Chief General Manager at Regional Officer Mumbai ng National Highways Authority of India (NHAI). Sa ilalim ng hybrid na annuity model, ang iginawad na proyekto ay sumasaklaw sa haba na 194.644 kilometro mula sa Km. 182/556 hanggang Km. 378/100 sa estado ng Maharashtra.

Ang kabuuang halaga ng kontrata ay itinakda sa Rs 9.90 crore hindi kasama ang GST, at mayroon itong panahon ng kontrata na umaabot nang higit sa 60 buwan. Ang balita ng kontratang ito ay nagtulak sa mga bahagi ng Dhruv Consultancy Services Limited na tumaas ng 1.33% hanggang ₹57 noong 3.22 ng hapon sa Bombay Stock Exchange.

Ang kontratang ito ay isang makabuluhang milestone para sa Dhruv Consultancy Services Limited dahil mas itinatatag nito ang posisyon ng kumpanya sa sektor ng mga serbisyo ng consultancy. Ang kadalubhasaan at karanasan ng kumpanya sa paghawak ng mga proyekto sa engineering ay lubos na pinahahalagahan ng NHAI, na humahantong sa paggawad ng proyektong ito.

Ang Dhruv Consultancy Services Limited ay nakatuon sa paghahatid ng mga de-kalidad na serbisyo sa pagkonsulta at pagtiyak ng maayos na operasyon at pagpapanatili ng Sangli-Solapur Section ng NH-166 sa Maharashtra. Sa pangkat ng mga karanasang propesyonal nito, ang kumpanya ay may mahusay na kagamitan upang mahawakan ang mga hamon ng proyekto at maghatid ng mga resulta sa isang napapanahong paraan.

