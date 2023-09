Ang Potensyal ng Switch 2: Pamamahala ng mga Inaasahan

Ang kamakailang mga demo ng paparating na Switch 2 sa Gamescom ay nag-apoy ng haka-haka tungkol sa hardware at mga kakayahan nito. Habang ang bagong console ay inaasahang magbibigay ng makabuluhang pag-upgrade kaysa sa nauna nito, mahalagang lapitan ang mga tsismis nang may pag-iingat at pamahalaan ang aming mga inaasahan.

Ang paglipat sa isang mas modernong arkitektura ng Nvidia ay nagbubukas ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa bagong hardware. Ang mga ulat ng The Matrix Awakens na tumatakbo sa target na spec hardware na may DLSS at ray tracing ay nakadagdag sa kaguluhan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi ito awtomatikong nangangahulugan na ang handheld console ay magkakaroon ng pagganap sa par sa isang Xbox Series S.

Sa mundo ng console hardware, lalo na pagdating sa Nintendo, ang mga inaasahan ay dapat na mapanatag. Ang mga paglabas at tsismis ay nagbibigay ng limitadong impormasyon at kadalasang humahantong sa mga maling konklusyon. Ang terminong "Low Information Zone" o LIZ, na nilikha ng UFO debunker na si Mick West, ay tumutukoy sa kakulangan ng mahirap na katotohanan na humahantong sa interpretasyon at pag-iisip.

Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang sa sitwasyon kung kailan inihayag ang orihinal na Switch. Ang mga leaks at tsismis tungkol sa mga laro tulad ng Doom 2016 at The Witcher 3 na darating sa console ay tila hindi kapani-paniwala noong panahong iyon. Gayunpaman, nang ang mga larong ito sa kalaunan ay inilabas sa Switch, naging malinaw na ang hardware ay may kakayahang higit pa kaysa sa ipinapalagay sa una. Ang mga katulad na maling kuru-kuro ay maaaring lumitaw sa rumored demo ng The Matrix Awakens sa Switch 2.

Bagama't malamang na totoo ang ulat, dahil sa kadalubhasaan ng Epic Games, ang mga aktwal na kakayahan ng console ay nananatiling makikita. Ang processor ng mobile at kung paano na-optimize ng Epic Games ang kanilang trabaho para dito ang tutukuyin sa huli ang performance. Ang mga paghahambing sa console at PC demo ng The Matrix Awakens ay dapat lapitan nang may pag-iingat, kung isasaalang-alang kung paano ang mga laro tulad ng Doom 2016 at The Witcher 3 ay napunta sa orihinal na Switch kumpara sa kanilang mga katapat sa PS4.

Ang pakikipagtulungan sa Nvidia ay nagdudulot ng mga pakinabang sa Switch 2, tulad ng mga teknolohiya tulad ng DLSS at pinahusay na pagsubaybay sa sinag. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang console ay magkakaroon pa rin ng power-limited kumpara sa mga tradisyonal na console. Bagama't maaari itong lumampas sa mga system na nakabatay sa AMD, malamang na hindi ito tumugma sa pagganap ng Xbox Series S dahil sa mga limitasyon ng mobile hardware.

Sa konklusyon, ang potensyal ng Switch 2 ay kapana-panabik, ngunit napakahalaga na pamahalaan ang mga inaasahan. Ang mga napapabalitang demo at pag-unlad sa teknolohiya ay nagpapahiwatig ng mga magagandang posibilidad, ngunit hangga't hindi tayo nagkaroon ng konkretong impormasyon at karanasan, mahalagang huwag mag-overstate sa mga kakayahan ng console.

