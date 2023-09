Bakit Mukhang Walang Buhay ang Mga NPC ng Starfield: Paliwanag ng Isang Developer

By

Ang isang developer na nagtrabaho sa Starfield, si Delaney King, ay nagbigay kamakailan ng insight sa kung bakit ang mga character sa laro ay walang buhay na hitsura. Ipinaliwanag ni King, isang character at tech artist na dati nang nagtrabaho sa mga sikat na pamagat tulad ng Dragon Age at God of War, na ang isyu ay nakasalalay sa orbicularis oculi muscle.

Sa isang Twitter thread, inilarawan ni King kung paano responsable ang orbicularis oculi muscle sa pagkontrata kapag ngumingiti ang isang tao, na lumilikha ng tinatawag na "Duchenne smile" o isang tunay na ngiti. Gayunpaman, sa Starfield, ang kalamnan na ito ay hindi ganap na kumukuha, na nagreresulta sa mga ngiti na mukhang peke. Inihambing ni King ang ganitong uri ng ngiti sa ipinakita ni Anthony Starr sa serye sa TV na The Boys.

Tinukoy din ni King si András Arató, na kilala sa meme na "Itago ang Sakit na Harold", na ang orbicularis oculi ay hindi rin kumukuha ng malayo kahit na may tunay na ngiti. Ang kakulangan ng pag-urong ng kalamnan ay lumilikha ng isang ngiti na tila hindi natural at naging sikat na meme sa buong internet.

Ang kumbinasyon ng hindi kumpletong pag-urong ng orbicularis oculi na kalamnan at ang pagkabigo na takpan ang itaas na mga puti ng mata gamit ang itaas na talukap ng mata ay nagreresulta sa nakakatakot na hitsura ng mga NPC sa Starfield. Iminungkahi ni King na ang mga isyung ito ay maaaring matugunan sa pamamagitan ng mga manu-manong pag-tweak upang mapabuti ang mga ekspresyon ng mukha ng mga character at gawing mas makatotohanan ang mga ito.

Gayunpaman, ang paggawa ng mga makatotohanang mukha sa mga video game ay isang mapaghamong gawain, gaya ng inamin ni King. Nangangailangan ito ng koordinasyon sa maraming departamento at malalim na pag-unawa sa anatomiya ng mukha ng tao, mga ekspresyon, at mga pahiwatig ng visual na komunikasyon.

Sa kabila ng mga paghihirap, ang Starfield ay naging isang malaking tagumpay para sa Bethesda, na may mahigit anim na milyong manlalaro mula nang ilunsad ito. Ang laro ay nakakuha din ng pansin para sa mga nakatagong reference nito sa iba pang mga laro at sa kahanga-hangang pisika nito. Bagama't maaaring nakakabagabag ang mga mukha ng NPC, ang mga nakaka-engganyong pakikipagsapalaran sa paglalaro ng papel at mga kawili-wiling karakter ay ginawa ang Starfield na isang mapang-akit na karanasan para sa maraming manlalaro.

Pinagmumulan:

Delaney King Twitter thread

IGN artikulo ni Wesley Yin-Poole