Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Ginagawang Mario Party-Style Game ang Anime

Ang sikat na serye ng anime, Demon Slayer, ay nakatakdang maglabas ng bagong video game na tinatawag na Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! para sa Nintendo Switch. Hindi tulad ng karaniwang mga larong pang-aaway ng anime, ang isang ito ay kumukuha ng isang Mario Party-esque na board game na format.

Katulad ng Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ay isang four-player party game na nagtatampok ng iba't ibang mini-games. Ang mga manlalaro ay magpapagulong-gulong upang lumipat sa mga tile ng isang board game at makisali sa mga magaan na laro tulad ng paghula kung aling kahon ang tinatago ni Nezuko, isa sa mga karakter. , na pare-pareho sa serye ng anime.

Habang si Nezuko ay na-relegate sa isang sumusuportang karakter sa laro, maaaring piliin ng mga manlalaro na maglaro bilang pangunahing tauhan na sina Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, at siyam na miyembro ng Hashira. Ang laro ay naglalayong magbigay ng nakakaaliw na karanasan para sa mga tagahanga ng serye sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pamilyar na character at nakakaengganyong gameplay.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ay ang pangalawang video game adaptation ng Demon Slayer series pagkatapos ng Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, isang arena fighter na binuo ng CyberConnect2. Ang paparating na laro ay inaasahang ilalabas sa Japanese eShop sa 2024, at isang English release ay maaaring sumunod sa ilang sandali, batay sa lokalisasyon ng nakaraang laro.

Sa pangkalahatan, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! binibigyang-buhay ang mundo ng Demon Slayer sa isang kakaibang Mario Party-style na laro, na nag-aalok sa mga tagahanga ng bagong paraan upang maranasan ang minamahal na serye.

Pinagmumulan:

– Siliconera