Ang Deloitte at Bitwave Alliance: Pagpapahusay ng Digital Asset Management

Ang Big 4 accounting firm na Deloitte at enterprise accounting platform na Bitwave ay nagsanib-puwersa upang lumikha ng isang estratehikong alyansa. Ang pakikipagtulungan ay naglalayong tulungan ang mga negosyo sa pamamahala sa mga kumplikado ng digital asset space sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng software platform ng Bitwave sa accounting, buwis, at mga serbisyo ng advisory ng Deloitte.

Ang mabilis na ebolusyon ng industriya ng digital asset ay nagdulot ng isang hanay ng mga bagong hamon, kabilang ang tumaas na data, mga panganib, mga regulasyon, at mga kinakailangan sa pagsunod. Ang Deloitte-Bitwave alliance ay nag-aalok sa mga kliyente ng isang hanay ng mga digital asset na handog upang matugunan ang mga kumplikadong ito. Kabilang dito ang pagkonekta ng data ng blockchain sa mga sistema ng pagpaplano ng mapagkukunan ng enterprise para sa mga real-time na insight, pag-automate ng mga proseso ng accounting upang mapabilis ang buwanang pagsasara, at pag-streamline ng mga pagbabayad sa crypto.

Higit pa rito, tinutulungan ng alyansa ang mga kumpanya na sumunod sa mga prinsipyo ng accounting tulad ng US GAAP at IFRS, pati na rin ang pagpapagaan ng mga panganib at pagtaas ng transparency sa pamamagitan ng mga pinahusay na proseso at kontrol. Isinasaalang-alang din nito ang mga pagsasaalang-alang sa buwis sa panahon ng mga transaksyon at tumutulong sa pandaigdigang pagsunod sa buwis.

Pinagsasama-sama ng partnership sa pagitan ng Deloitte at Bitwave ang mga pantulong na hanay ng kasanayan at kadalubhasaan. Ayon kay Rob Massey, kasosyo sa Deloitte Tax LLP, ang alyansa ay nag-aalok ng mga natatanging pagkakataon para sa pakikipagtulungan at naglalayong muling tukuyin ang industriya ng digital asset.

Parehong nakikita ng Deloitte at Bitwave ang kahalagahan ng hindi lamang pagtugon sa mga teknikal na hamon kundi pati na rin sa mga hamon ng organisasyon. Ginagamit ng alyansa ang mga propesyonal na serbisyo ng Deloitte, espesyalisasyon sa pananalapi, buwis, at pagbabagong digital, upang malutas ang malawak na hanay ng mga isyu sa negosyo.

Ang malawak na karanasan ni Deloitte sa blockchain at digital asset space ay na-highlight sa pamamagitan ng pagkumpleto ng sertipikasyon ng pagpapatupad ng Bitwave ng maraming Deloitte practitioner. Ang alyansang ito ay nagbibigay-daan sa mga kliyente na makinabang mula sa mga insight at kadalubhasaan ni Deloitte habang ginagamit ang Bitwave platform.

Sa konklusyon, ang alyansa ng Deloitte at Bitwave ay nakatuon sa pagbibigay ng bilis, kahusayan sa proseso, pagtitipid sa gastos, at pagpapahusay sa pagsunod sa mga negosyong gumagamit ng mga digital na asset. Ang kanilang pakikipagtulungan ay naglalayong i-navigate ang mga kumplikado ng digital asset space at magtakda ng mga bagong benchmark sa industriya.

