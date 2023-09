Ang Kapangyarihan ng Desentralisadong Digital na Pagkakakilanlan sa Pag-iingat sa Personal na Impormasyon

Ang isang whitepaper na inilathala ng CompTIA, ang nonprofit na asosasyon para sa industriya ng IT at workforce, ay nag-explore sa paglitaw ng desentralisadong digital na pagkakakilanlan bilang isang mahusay na tool para sa pagprotekta sa personal na impormasyon. Ang whitepaper, na may pamagat na "Decentralized Digital Identity & Self-Sovereignty" at ginawa ng CompTIA Blockchain at Web3 Advisory Council, ay sumasalamin sa kung paano binabago ng diskarteng ito ang seguridad ng IT, na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga indibidwal at organisasyon na may higit na privacy at kontrol sa kanilang impormasyon.

Hinihikayat ang mga managed service provider (MSP) na gawing pamilyar ang kanilang sarili sa mga desentralisadong kredensyal ng pagkakakilanlan ng digital na magagamit upang tulungan ang kanilang mga customer sa pagpapahusay ng kanilang seguridad at privacy. Tinanggap na ng malalaking organisasyon ang pamamaraang ito upang ma-secure ang personal na data, at inaasahang susunod ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Bilang mga kasosyo at tagapagbigay ng teknolohiya, ang mga MSP ay gaganap ng mahalagang papel sa paggabay at pagsuporta sa mga organisasyon sa pagbabagong ito.

Ipinapaliwanag ng whitepaper na ang desentralisadong digital na pagkakakilanlan ay binubuo ng mga digital na kredensyal, na kilala bilang nabe-verify na mga kredensyal (VC), na nakaimbak sa isang VC wallet. Ang wallet ay protektado ng isang PIN o passphrase at ganap na kinokontrol ng user. Sa pamamagitan ng paggamit ng desentralisadong digital na pagkakakilanlan, nananatiling naka-encrypt ang impormasyon ng isang indibidwal hanggang sa piliin nilang ibahagi ito. Kapag nagbabahagi, tanging isang patunay na token, hindi ang kumpletong talaan ng impormasyon, ang ibibigay sa tatanggap.

Itinatampok ni Wes Jensen, co-chair ng Blockchain Advisory Council at Partner sa 21Packets, na binibigyang-daan ng desentralisadong digital na pagkakakilanlan ang mga indibidwal at organisasyon na magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang online na impormasyon at mga relasyon, habang tinitiyak din ang pinahusay na seguridad at privacy.

Kasama sa whitepaper ang maraming tunay na halimbawa ng mga desentralisadong digital identity application, na sumasaklaw sa mga lugar gaya ng pamimili, trabaho, mga serbisyo ng gobyerno, edukasyon, mga transaksyong pinansyal, at pangangalaga sa kalusugan. Binibigyang-diin nito ang potensyal para sa mga indibidwal at organisasyon na pangasiwaan ang kanilang impormasyon at protektahan ang kanilang privacy sa mga domain na ito.

Ang CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council ay nagsisilbing plataporma para sa mga pinuno ng pag-iisip at mga innovator upang tuklasin kung paano magagamit ng mga negosyo ang teknolohiya ng blockchain. Sa mga miyembro mula sa magkakaibang background, sinusuri ng konseho ang mga aplikasyon at epekto nito sa iba't ibang sektor, kabilang ang supply chain, software development, legal, marketing, edukasyon, at B2B/B2C na organisasyon.

Pinagmumulan: CompTIA