Nakita si Noel Edmonds sa Likod ng Counter sa Somerset Café

Si Noel Edmonds, na kilala sa kanyang tungkulin bilang host ng Deal or No Deal, ay namataan kamakailan sa UK na may nakakagulat na pagbabago sa karera. Bumisita ang TV legend sa Victoria Park Community Cafe sa Frome, Somerset, kung saan nagpasya siyang tumulong sa pamamagitan ng pagsisilbi mismo sa mga customer.

Ang café, na pinamamahalaan ng Cultivating Community at may staff ng mga boluntaryo, ay nakaranas ng matinding kaguluhan nang magpakita si Noel. Ibinahagi ng café volunteer na si Sherry Anne Downes na nasasabik ang mga customer na makita siya at masayang natuwa si Noel nang tanungin niya kung gusto niyang pumunta sa likod ng counter.

Bagama't tila nag-e-explore si Noel ng potensyal na pagbabago sa karera, tinanggihan niya ang alok ng isang regular na gig sa cafe. Ito ay dahil sa distansya sa pagitan ng kanyang kasalukuyang paninirahan sa New Zealand at UK. Lumipat si Noel at ang kanyang asawang si Liz sa New Zealand noong 2019 at mula noon ay nakakuha na sila ng iba't ibang ari-arian, kabilang ang isa na may café.

Ang interes ni Noel sa community café ay nagmula sa kanyang sariling karanasan sa pagmamay-ari ng isang café sa New Zealand. Nakipag-usap siya sa mga tauhan tungkol sa kanilang pagtatatag at nagsalita din tungkol sa kanyang sariling negosyo.

Ito ay pinaniniwalaan na ang pagbisita ni Noel sa UK ay dahil sa pagsilang ng anak ng kanyang anak na si Alice. Siya ay naiulat na nananatili sa Bude, Cornwall, na malapit sa tinitirhan ng kanyang anak na babae. Si Noel ay may apat na anak na babae mula sa kanyang nakaraang kasal, at siya ay kasalukuyang kasal kay Liz mula noong 2009.

Pinagmulan: Somerset Live