Ang Canadian company na Dbrand ay nagpakilala ng bagong alternatibo sa sold-out na Spider-Man 2 console cover ng Sony para sa PlayStation 5 (PS5). Nag-aalok ang Arachnoplates ng kumpanya ng mas kapansin-pansing disenyo na kahawig ng isang graphic novel, na nagtatampok ng iconic na sagupaan sa pagitan ng Spider-Man at Venom. Hindi tulad ng mga plate ng Sony, ang mga Arachnoplate ng Dbrand ay hindi kasama ang anumang mga logo ng kumpanya.

Ang CEO ng Dbrand, si Adam Ijaz, ay nagsasaad na ang pokus ng Arachnoplates ay sa superior execution at disenyo. Hindi tulad ng ilang iba pang mga third-party na plate, ang Arachnoplates ay hindi naglalaman ng anumang mga nakatagong mensahe o Easter egg na maaaring makasakit sa orihinal na tagagawa ng console. Ang Arachnoplates ay mapepresyohan ng $65, kapareho ng mga limitadong edisyon ng Sony na mga plato, ngunit hindi kasama ang gitnang balat o mga red light strip na nagbabago ng kulay. Plano ng kumpanya na ipadala ang Arachnoplates sa ika-20 ng Oktubre, na nag-aalok ng libreng pagpapadala sa mga customer sa US at Canada, na may available din na pagpapadala sa buong mundo.

Bilang karagdagan sa Arachnoplates, patuloy na ibinebenta ng Dbrand ang mga transparent na Retro Darkplate at jet black plate nito para sa PS5. Gayunpaman, dahil sa mga legal na hadlang, wala sa mga opsyong ito ang nagtatampok ng natatanging disenyo ng "popped collar" na nakikita sa mga plato ng Sony.

