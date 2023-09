Bagong "Never-Yellowing" Clear Case mula sa Dbrand para sa iPhone 15 Pro

By

Ang Dbrand, isang sikat na tagagawa ng smartphone case, ay inihayag lamang ang pagpapalabas ng kanilang pinakabagong produkto, ang Ghost Case. Ang malinaw na case na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga flagship phone, kabilang ang inaabangan na iPhone 15 Pro. Ang namumukod-tanging feature ng Ghost Case ay ang pag-aangkin nito na hindi kailanman magiging dilaw, isang karaniwang isyu na may maraming malinaw na mga kaso sa merkado.

Ayon sa Dbrand, ang anti-yellowing feature ng Ghost Case ay iniuugnay sa two-tone na disenyo nito, partikular ang matte na itim na frame na nakapalibot sa case. Ipinaliwanag ng CEO na si Adam Ijaz na ang kumbinasyon ng mga materyales, mga diskarte sa post-processing, at sinasadyang mga pagpipiliang pang-industriya na disenyo ay nakakatulong sa kakayahan ng kaso na mapanatili ang kalinawan nito sa paglipas ng panahon.

Bukod sa mga anti-yellowing na katangian nito, ang Ghost Case ay inilalarawan din bilang mahigpit at nagbibigay ng kasiya-siyang karanasan sa pandamdam sa mga clicky button nito. Sinasabi pa ng Dbrand na ang kaso ay makatiis ng 10 talampakang pagbaba, na tinitiyak ang maximum na proteksyon para sa iyong smartphone.

Bilang karagdagan sa iPhone 15 Pro, nag-aalok ang Dbrand ng mga bersyon ng Ghost Case para sa iba pang mga flagship phone kabilang ang iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, at Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Lahat ng variant ng case ay 1.2mm ang kapal at nilagyan ng built-in na MagSafe magnets, na nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na compatibility sa magnetic-charging technology ng Apple.

Ang Dbrand ay gumawa ng sinasadyang desisyon na gumamit ng TPU (Thermoplastic Polyurethane) para sa mga opaque na bahagi ng case, habang ang iba ay ginawa gamit ang polycarbonate. Ang kumbinasyong ito ay nagbibigay-daan sa case na magkaroon ng hitsura at pakiramdam ng isang malinaw na case, habang pinapanatili pa rin ang flexibility at tibay.

Ang Dbrand Ghost Case para sa iPhone 15 Pro at iba pang mga flagship phone ay available para sa pre-order ngayon at inaasahang magsisimulang ipadala sa Oktubre.

Pinagmulan: Ang Verge