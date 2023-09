By

Inilabas ng Dbrand ang isang bagong malinaw na kaso na tinatawag na "Ghost," na nangangako na hindi kailanman magiging dilaw. Pinagsasama ng susunod na henerasyong case na ito ang durability sa isang makinis na disenyo at nagdadala din ng MagSafe compatibility sa mga Android device, kabilang ang Pixel 7 Pro.

Hindi tulad ng maraming iba pang malinaw na mga kaso sa merkado, na may posibilidad na maging dilaw sa paglipas ng panahon, inaangkin ng Dbrand na ang dalawang-tono nitong disenyo ay ginagawa itong imposible. Nagtatampok ang case ng matte black border para sa dagdag na grip at 1.2mm lang ang kapal, na ginagawa itong mas kaunti kaysa sa ibang mga case ng Dbrand. Ipinagmamalaki din nito ang mga clicky button, 10 talampakan ng proteksyon sa epekto, at ang pinakamalakas na magnet na magagamit para sa suporta ng MagSafe.

Habang sinusuportahan ng mga Ghost case ang MagSafe para sa mga iPhone, dinadala din nila ang feature na ito sa Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, at Galaxy S22 Ultra. Maaaring pumili ang mga user ng iPhone sa pagitan ng iPhone 15 Pro/Max at iPhone 14 Pro/Max na bersyon ng case.

Ang mga kaso ng Dbrand Ghost ay nakapresyo sa $49.95 at mabibili na simula ngayon. Gayunpaman, ipapadala ang lahat ng bersyon sa Oktubre, na may mga iPhone lang na kwalipikado para sa isang bundle ng screen protector.

Sa makabagong disenyo nito at pagiging tugma sa MagSafe, nag-aalok ang Ghost case ng solusyon para sa mga naghahanap ng malinaw na case na hindi dilaw. Ang pangako ng kahabaan ng buhay ng Dbrand ay nagtatakda nito sa iba pang malinaw na mga kaso, na ginagawa itong isang nakakaakit na pagpipilian para sa mga gumagamit ng smartphone na naghahanap ng parehong estilo at proteksyon.

