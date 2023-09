Paggalugad ng Mga Teknolohikal na Solusyon upang Pabilisin ang Sustainable Development

Itinatampok ng artikulong ito ang pangangailangan para sa mga groundbreaking teknolohikal na solusyon upang mapabilis ang pagkamit ng Sustainable Development Goals (SDGs). Sa partikular, dalawang layunin ang nakabalangkas.

Ang unang layunin ay bumuo ng mga teknolohikal na solusyon na nagpapadali sa pagsukat, pag-uulat, pag-verify, at sertipikasyon ng mga aksyon ng SDG. Ang mga solusyong ito ay idinisenyo upang magamit ng mga ahensya ng UN, lokal na awtoridad, at lipunang sibil. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na ito, masusubaybayan ng mga organisasyon at indibidwal ang kanilang pag-unlad patungo sa SDGs at matiyak na nakakagawa sila ng makabuluhang epekto. Bukod pa rito, isinasama ng mga solusyong ito ang mga elemento ng gamification upang mapataas ang pakikipag-ugnayan at mahikayat ang aktibong pakikilahok sa mga pagsusumikap sa napapanatiling pag-unlad.

Ang pangalawang layunin ay i-update ang kasalukuyang Global Youth Declaration on Sustainable Urbanization. Ang deklarasyon na ito ay pinagtibay sa World Urban Forum XI at nagbibigay ng balangkas para sa mga pandaigdigang mamamayan upang maipahayag ang kanilang pananaw para sa isang napapanatiling hinaharap. Ang na-update na deklarasyon ay lilikha ng "Mga Lokal na Kasunduan para sa Kinabukasan" na tumutugon sa mga agaran at kritikal na alalahanin tulad ng pagbabago ng klima. Sa pamamagitan ng mga kasunduang ito, ang mga indibidwal at lokal na komunidad ay maaaring gumawa ng mga tiyak na pangako at pangako na mag-ambag sa napapanatiling urbanisasyon. Ang mga lokal na kasunduan na ito ay magsisilbing isang channel para sa pakikipag-ugnayan ng mamamayan at ipapakita sa UN Summit of the Future sa 2024.

Sa pangkalahatan, ang layunin ng mga teknolohikal na solusyon na ito at na-update na mga deklarasyon ay upang mapabilis ang pag-unlad patungo sa SDGs sa pamamagitan ng pagbibigay-kapangyarihan sa mga indibidwal at komunidad na kumilos. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tool at balangkas para sa pagsukat, pakikipag-ugnayan, at pakikipagtulungan, ang mga hakbangin na ito ay naglalayong lumikha ng isang mas napapanatiling at pantay na hinaharap para sa lahat.

Kahulugan:

– Sustainable Development Goals (SDGs): isang set ng 17 pandaigdigang layunin na itinatag ng United Nations noong 2015 upang tugunan ang mga hamon gaya ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at pagbabago ng klima.

– Gamification: ang paggamit ng mga elemento at mekanika ng laro, tulad ng kumpetisyon at mga gantimpala, sa mga konteksto na hindi laro upang mapataas ang pakikipag-ugnayan at pagganyak.

