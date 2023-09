Inihayag ng Bagong Dark Fracture Trailer ang Gameplay na Nakakapanghinaw ng Buto at Sikolohikal na Horror

Ang opisyal na trailer para sa Dark Fracture ay inilabas, na nagbibigay sa mga tagahanga ng isang sulyap sa mga tampok ng gameplay na nakakapagpalamig ng buto at mga aspeto ng sikolohikal na horror. Binuo ng Twisted II Studio, ang paparating na larong ito ay naglalayong isawsaw ang mga manlalaro sa isang first-person na perspektibo upang mapahusay ang nakakatakot na karanasan sa paglalaro. Ang Dark Fracture ay nagpapakita ng mga natatanging elemento ng gameplay na nangangako ng nakakaaliw na atmospheric horror encounter.

Ang trailer ay nagpapakita ng iba't ibang nakakatakot at natatanging mga kapaligiran na maaaring tuklasin ng mga manlalaro, na nag-aalok ng garantisadong matinding paglalakbay na puno ng nakakahimok na pagkukuwento at nakakatakot na mga bahagi ng gameplay.

Nagsisimula ang trailer ng Dark Fracture sa isang VHS-style na horror presentation, kung saan ibinahagi ng isang pinahirapang lalaki ang kanyang mga pakikibaka at ipinahayag ang kanyang pagnanais na alisan ng takip ang pinagmulan ng kanyang nakakabagabag na pag-iisip. Nagtatakda ito ng yugto para sa mga elemento ng sikolohikal na horror ng laro, na itinatampok ang matinding pakikipaglaban ng kalaban laban sa kanyang panloob na mga demonyo.

Ang trailer ay pagkatapos ay mag-transition upang ipakita ang isang seleksyon ng mga nakakalamig na antas na isasama sa Dark Fracture. Ang mga kapaligirang ito, na ipinakita mula sa pananaw ng unang tao, ay nakakatakot at nakakatakot. Ang unang antas ay lumilitaw bilang isang simpleng koridor ngunit mabilis na nagbabago sa isang nakakagambalang lokasyon na tinitirhan ng isang nananakot na nilalang, na nagbibigay-diin sa bangungot na pananaw ng pangunahing tauhan.

Bilang karagdagan sa antas ng disenyo, ang trailer ay nagpapakita rin ng mga nakakatakot na nilalang, tulad ng mga nakamamatay na lumilipad na salagubang at mga extraterrestrial na nilalang, na magbibigay ng makabuluhang banta sa laro.

Sa pangkalahatan, ang trailer ng Dark Fracture ay epektibong nakukuha ang nakakabagabag na mga elemento ng antas ng disenyo nito at nakakatakot na mga nilalang, na nagbibigay-diin sa desperadong pagtatangka ng bida na takasan ang isang bangungot na senaryo. Nangangako ito ng isang kapana-panabik at kakaibang sikolohikal na horror na karanasan sa paglalaro, partikular sa mga mahilig sa horror.

Nakatakdang ipalabas ang Dark Fracture sa 2024 at magiging available sa PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, at mga PC platform. Available din ang isang Prologue na edisyon ng laro sa Steam, na nag-aalok sa mga manlalaro ng sneak peek sa konsepto at iba't ibang elemento, na nagpapahintulot sa kanila na mahulaan kung ano ang darating.

Pinagmumulan:

– Website ng Twisted II Studio